美銀證券：今年可吼具防守性國企　包括呢幾類...

美銀證券舉行2024年中國股市展望會。美銀董事總經理、中國研究部聯席主管首席中國策略師、大中華區首席金融分析師吳旖認為，今年股市再全面減值空間不大，但就絕非容易迎來牛市，原因是經濟基本面仍然挑戰重重，對內要擺脫內房過往一直支持經濟的包袱、對外則要面對中美科技脫鈎的困局。她又形容「今年內地正經歷由黑暗過渡至黎明的階段」，現時正推進自給自足的科技產業，有別於昔日靠出口以及本地消費刺激經濟的時期。

至於內地的短期挑戰，她指正正是資產價格下跌造成的負面財富效應，且削弱了民眾信心。她提到，內地股市過去3年連環經歷了大幅度調整，MSCI中國指數最新估值本周初亦跌至8.3倍，而由2008年至2022年的歷史低位則在8倍左右。

該行建議，今年可吼具防守性的國有企業，即股息回報率高、擁有高指數權重、流動性良好及較低啤打值(Beta Rate)的股份，包括國有銀行、能源、煤炭及公用股。

內地消費方面，該行大中華區消費研究主管羅辰稱預期，疲弱力度持續，且關注今年春節零售銷售增長可否達5%至6%水平，認為數據有機會遭通縮大環境拉低。不過，屬供應類的消費股，如教育和啤酒行業則較有彈性，可看高一線。

至於內地樓市，大中華區房地產研究主管蔡崇嘉料全年樓價或有低至中單位數跌幅，料全國新房銷量將下跌5%至10%。