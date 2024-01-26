二手樓價指數連挫2周　累跌0.68%　企近7年低位

中原城市領先指數CCL最新報146.56點，按周跌約0.19%，是反映1月4日發展局公布今季不推私樓住宅及商業地皮招標當周的市況。政府暫停賣住宅地，釋出救市訊號，而且拆息持續回落，利率有見頂迹象，刺激買家加快入市，成交明顯增多。CCL單周跌幅收窄，今周跌幅是2023年11月初後近11周以來最少。

CCL連跌2周共約0.68%，指數創364周(近7年)新低，重返2017年1月底時水平，指數比2023年4月168.40點高位累跌約12.97%，亦較2021年8月191.34點歷史高位跌約23.40%。1月24日人行與金管局推出6項深化合作措施，以及人行降準，對本地二手樓價的影響將於2024年2月下旬公佈的CCL才開始反映。市場利好利淡消息交錯，港股大幅波動，預計短期樓價走勢反覆調整。CCL距離新春前目標146點，僅差約0.56點或約0.38% 。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報146.52點，按周微跌約0.05%。CCL(中小型單位)報145.37點，按周跌約0.10%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣跌幅收窄，齊重返2017年1月中時水平。CCL(大型單位)報152.49點，按周跌約0.59%，重返2017年5月中時水平。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌2周，分別跌約0.56%、約0.57%及約1.20%。

港九市區升，新界兩區跌，走勢反覆。港島CCL_Mass報146.09點，按周升約0.68%，終止4周連跌，仍於2016年9月中水平徘徊。九龍CCL_Mass報142.58點，按周升約1.02%，仍於2017年1月初水平徘徊。新界東CCL_Mass報158.87點，按周跌約1.42%，重返2017年3月底時水平。新界西CCL_Mass報134.98點，按周跌約1.29%，連跌2周共約2.3%，重返2017年3月中時水平。