道期挫130點　美將公布個人消費數據

2024年01月26日 16:16
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數報103.44；港匯見7.8144；離岸人民幣(CNH)報7.1902；美元兌日圓報147.78；歐元處1.0828；英鎊報1.2691。金價報2,021.91美元。油價偏軟，布油報81.49美元，紐油處76.78美元。比特幣升至40,101美元。道指期貨跌130點。
    焦點數據：
    21:30 美國去年12月核心個人消費支出平減指數
    21:30 美國去年12月個人消費
    21:30 美國去年12月個人所得
    23:00 美國去年12月成屋待完成銷售
    ●恒生指數全日收報15,952點，跌259點或1.6%，主板成交逾1,316億港元。藥明系急挫，藥明生物跌逾18%。恒指全星期累漲643點或4.2%；科指累漲56點或1.79%。
    https://reurl.cc/4jdnQ2
    -美銀證券：今年可吼具防守性國企，包括呢幾類...
    https://reurl.cc/67dxLO
    -美眾議院提禁中國生物技術，藥明系急瀉。
    -再次破百！內地1月批出115款遊戲版號，騰訊有份。
    -Redmi Note 13系列內地銷量破320萬部，Pro推新春特別版。
    -傳碧桂園研售倫敦住宅項目Ailsa Wharf，價值逾44億元。
    ●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報2,910點，升4點或0.14%；深成指報8,762點，跌93點或1.06%；創業板指數報1,682點，跌38點或2.23%。
    https://reurl.cc/77dmRb
    內地經濟：
    ●大摩削A股目標12%，調高日本東證指數預測8%。
    ●國企存量資產優化升級基金成立，規模400億人幣。
    ●高盛：睇好中國政府債券，人幣升值空間有限。
    ●住建部：房地產融資協調機制項目名單料月底落地。
    ●意大利指中國影子銀行助公司逃稅144億。
    香港經濟：
    ●調查：企業人手仍不足，呢兩個行業最缺人...
    https://reurl.cc/973apd
    ●二手樓價指數連挫2周，累跌0.68%，企近7年低位。
    https://reurl.cc/QeExy5
    ●外匯基金去年賺2127億元，債券收益破頂，港股蝕百億。
    https://reurl.cc/77dmGQ
    外地經濟：
    ●1個月瘋炒兩萬人！兩大推手掀起今輪科企裁員潮...
    https://reurl.cc/13bqZ8
    ●投資者對比特幣現貨ETF興趣減，單日僅吸21億上市以來最少。
    ●英國擬創建數碼英鎊Britcoin，緊貼加密貨幣熱潮。
    ●前聯儲局「鷹王」估最快3月減息，核心通帳Q3降至2%。
    ●紅海亂局礙運輸，油輪每天成本已攀上逾10萬美元。
    ●新加坡去年末季租金降2.1%，3年來首跌。
    ●美財長耶倫：美國通脹已受控，民眾將重拾經濟信心。
    企業消息：
    ●加薪留人才！美銀將向員工發放8億美元股票獎勵。
    ●Tesla插12%市值失6200億，女股神照擲2.5億加倉，贏定輸？
    ●任天堂再傳今年推新一代Switch，螢幕尺寸將放大至...
    https://reurl.cc/77dmpD
    ●摩通戴蒙對高級主管大洗牌，為挑選繼任人做準備。
    ●Levi's宣布擬今年全球裁員最多15%，料今年銷售疲弱。
    ●英特爾今季展望遜分析師預期，股價市後挫逾一成。