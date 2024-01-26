道期挫130點 美將公布個人消費數據

美匯指數報103.44；港匯見7.8144；離岸人民幣(CNH)報7.1902；美元兌日圓報147.78；歐元處1.0828；英鎊報1.2691。金價報2,021.91美元。油價偏軟，布油報81.49美元，紐油處76.78美元。比特幣升至40,101美元。道指期貨跌130點。

焦點數據：

21:30 美國去年12月核心個人消費支出平減指數

21:30 美國去年12月個人消費

21:30 美國去年12月個人所得

23:00 美國去年12月成屋待完成銷售

●恒生指數全日收報15,952點，跌259點或1.6%，主板成交逾1,316億港元。藥明系急挫，藥明生物跌逾18%。恒指全星期累漲643點或4.2%；科指累漲56點或1.79%。

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●滬深三大指數升跌不一。滬綜指收報2,910點，升4點或0.14%；深成指報8,762點，跌93點或1.06%；創業板指數報1,682點，跌38點或2.23%。

內地經濟：

●大摩削A股目標12%，調高日本東證指數預測8%。

●國企存量資產優化升級基金成立，規模400億人幣。

●高盛：睇好中國政府債券，人幣升值空間有限。

●住建部：房地產融資協調機制項目名單料月底落地。

●意大利指中國影子銀行助公司逃稅144億。

香港經濟：

●調查：企業人手仍不足，呢兩個行業最缺人...

●二手樓價指數連挫2周，累跌0.68%，企近7年低位。

●外匯基金去年賺2127億元，債券收益破頂，港股蝕百億。

外地經濟：

●1個月瘋炒兩萬人！兩大推手掀起今輪科企裁員潮...

●投資者對比特幣現貨ETF興趣減，單日僅吸21億上市以來最少。

●英國擬創建數碼英鎊Britcoin，緊貼加密貨幣熱潮。

●前聯儲局「鷹王」估最快3月減息，核心通帳Q3降至2%。

●紅海亂局礙運輸，油輪每天成本已攀上逾10萬美元。

●新加坡去年末季租金降2.1%，3年來首跌。

●美財長耶倫：美國通脹已受控，民眾將重拾經濟信心。

企業消息：

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●任天堂再傳今年推新一代Switch，螢幕尺寸將放大至...

●摩通戴蒙對高級主管大洗牌，為挑選繼任人做準備。

●Levi's宣布擬今年全球裁員最多15%，料今年銷售疲弱。

●英特爾今季展望遜分析師預期，股價市後挫逾一成。