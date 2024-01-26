聯交所：上市公司延刊財務報告　因內部監控不足

香港聯交所聯交所發表上市公司2022財政年度的年報審閱結果和建議報告，發現上市公司在放貸活動的披露有整體改善，所發現的有問題貸款交易大幅減少，而絕大多數上市公司均適時刊發獲核數師發出苂保留意見的財務報告，但內部監控不足仍是上市公司導致核數師發出非無保留意見及延遲刊發財務報告的普遍原因。

在財務匯報及相關監控措施方面，聯交所建議上市公司管理層應制定政策，以識別新出現的風險，又建立風險管理措施，並在審核委員會監督下持續檢視監控措施是否行之有效，確保如期準確進行財務滙報，並盡早與核數師議定審計費用和詳細審計計劃，而管理層及審核委員會應在整個審計過程中持續作出充分監督。

按照會計準則編制的財務報表披露，聯交所建議上市公司進行預期信用虧損評估、公允價值計量及減值測試時，有關公司董事必須判斷所用假設和輸入值是否合理，不應過度依賴估值師。

至於在重大放貸交易方面，聯交所建議，放債人應加強對放貸業務的客戶概況、集中風險和相關內部監控的披露，而非放債人則應就放債原因保持透明。

港交所上市主管伍潔鏇表示，上市公司有關《上市規則》的年報披露規定及特定會計準則的合規率繼續處於高水平，且絕大多數發行人均適時刊發獲核數師發出無保留意見的財務報表。