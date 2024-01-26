渣打大灣區營商景氣指數下滑　企業趨審慎

渣打銀行與香港貿易發展局公布渣打大灣區營商景氣指數(GBAI)結果，2023年第四季營商活動的「現狀指數」從第三季的52.9回落至51.4，「預期指數」也由56.3下滑至54.1，反映了第四季企業營商情緒更為審慎。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，GBAI的現況指數和預期指數在2023年第四季仍保持高於50，故認為業界將以溫和的復甦勢頭進入2024年。為避免企業審慎情緒持續加深，他預期未來數個季度或有更多寛鬆政策出台，信貸和勞動力市場狀況還有改善的空間。

城市表現方面，香港的「營商現狀子指數」從第三季的49升至50，但「預期子指數」卻由52.6跌至49，主要受到「製造和貿易」與「專業服務」拖累，不過其他行業包括「零售和批發」在內，則基本保持穩定。深圳的「營商現狀子指數」則在各城市中跌幅最大，從第三季的54.8跌至49.5，也是唯一低於50的城市。

行業方面，在五個行業類別中，「零售和批發」與「創新和技術」的「營商現狀子指數」按季跌幅最大，分別下降4.6及4.2個百分點，或是從較高的基數正常回調所致。就排名而言，雖然「創新和技術」的子指數(54.6)比第三季大幅下降，但仍穩居榜首；「零售與批發」(50.5)則從第三季的第二位跌至最後一位。

調查還關注了大灣區的勞動力市場狀況。被問及所屬行業當前的勞動力供應情況時，共有53.2%的受訪者選擇「頗為充裕」和「非常充裕」，遠多於選擇「頗為緊絀」和「非常緊絀」者(11.4%)。此外，14.1%受訪者表示會在2024年第一季增加招聘，而有意在2024年全年增加招聘則佔15.8%。71.2%的受訪者表示願意在2024年招募更多年輕人或應屆畢業生，以支持年輕人就業。

香港貿易發展局研究總監范婉兒認為，大多數受訪者傾向於「加大挽留人才的力度，以應對人才短缺問題」，以及「提升自動化水平，以應對勞動力減少問題」。不少受訪者表示他們會積極實施「跨境招聘」，在預見2024年經濟前景可能改善的情況下，他們也願意考慮「招聘年輕人/應屆畢業生」。