陳永傑：樓市利好利淡消息交錯　料香港將隨內地救市

去年底美國宣布加息周期完結，今年更有機會開始減息，同時本港政府重啟投資移民計劃，為樓市注入新動力，亦宣布暫停賣住宅地，釋出救市信號。新一年樓市整體氣氛逐漸轉好，加上市場上累積一定購買力，不少用家趁目前樓價已大幅回落之時加速入市，1月份整體交投步伐明顯加快。

一手方面市場雖然未有焦點大型新盤推出，發展商主要推出貨尾應市，並提供吸引的折扣及置業優惠，本月一手錄約340宗交投，去貨成績可算不錯。二手方面則明顯轉旺，多個大型藍籌屋苑成交宗數已超越上月全月水平，包括太古城、沙田第一城、美孚新邨及嘉湖山莊等，不少業主陸續面對現實，擴大議價空間，買家主力於市場執筍盤，一拍即合，帶動交投。

近期股市較為波動，恒生指數本周初更一度跌破萬五點關口，反映經濟復甦未如預期，通關後不少港人北上消費，零售業亦面對重大挑戰，最新一期中原樓價指數已創7年新低，較2021年高位跌幅超過2成，若繼續惡化下去，亦有機會影響整個金融體系。本周，內地已開始救市措施，包括人行與金管局推出6項深化合作措施，以及人行降準，官媒還預告更多「實招硬招」陸續有來。本港方面，新一份財政預算案正展開公開諮詢，表明本港不具條件開徵資產增值稅，市場正憧憬2月底預算案中有機會提振經濟及樓市措施，屆時有望推動樓價止跌回穩。

加上預期新春後發展商有機會趁勢旺起動推出大型新盤，定價相信亦會相當克制，希望先取量後求價。若港府採取適當措施，預計樓市首季成交量有望迎來小陽春，長遠可保持香港的經濟活力，鞏固市民對本港經濟的信心。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑