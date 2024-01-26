康城供應氾濫　LP6三房揸5年帳蝕248萬沽

將軍澳日出康城新樓供應氾濫，逆市下近期頻錄蝕讓，近日LP6一個三房單位，劈價至1,260萬元成交，5年多帳面貶值248.3萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角金堡大廈B座高層3室，實用面積約584方呎，原則屬三房設計，獲買家以680萬元承接，呎價約11,644元，放盤約兩個月，減價110萬元成交，原業主持貨約9年帳面損失63萬元，期間跌價約8%。

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九龍區

●利嘉閣黎志恒稱，紅磡海濱南岸7座高層C室，實用面積約590方呎，三房間隔，望海景，新買家為外區客，單位最初叫價1,080萬元，經雙方議價後，最終以1,033萬元成交，呎價約17,508元。

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新界區

●香港置業劉浩勤表示，將軍澳日出康城LP6第2座中層A室，實用面積約866方呎，三房連工人房間隔，去年8月開價1,588萬元，上月中降價至1,360萬元，終減至1,260萬元成交，呎價約14,550元，屬同類新低，5年多帳蝕248.3萬元，或貶值約16.5%。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑A座高層15室，實用面積約426方呎，一房間隔，去年3月未補價第二市場放盤叫價350萬元，調整至308萬元，最終以285萬沽出，累減65萬元，減幅約18.6%，呎價約6,690元。

●美聯黃少明表示，將軍澳富麗花園2座低層E室，實用面積約420方呎，兩房間隔，獲買家以428萬元承接單位自住，較去年底原業主最初叫價500萬元，低出約14.4%，呎價約10,190元。

●中原柯勇稱，將軍澳日出康城領凱10座左翼高層A室，實用面積約601方呎，三房間隔，享開揚市景，最新以638萬元易手，呎價約10,616元，原業主於2014年8月以488萬元購入，帳面獲利150萬元。

●中原黎宗文指，大圍1月暫錄約24宗二手買賣，較上月同期增約四成，居屋雲疊花園6座中層A室，實用面積約428方呎，兩房間隔，去年7月於未補價第二市場開價約406萬元，近日議價後以308萬元易手，呎價約7,196元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田玖瓏山日瓏閣第1座中層F室，實用面積約681方呎，兩房間隔，望山景，放盤10個月，原叫價880萬元，減幅達約23.9%，累減210萬元，以670萬元成交，呎價約9,838元，約4年帳面虧蝕80萬元。

●中原胡耀祖稱，火炭華翠園21座高層D室，實用面積約1,143方呎，套三房及工人套房間隔，叫價約1,480萬元，日前議價後以連車位以1,228萬元易手，呎價約10,744元，原業主於2019年以1,400萬元購入單位，帳面蝕讓約172萬元，期內貶值約12.3%。

●中原王勤學指，元朗1月累錄約50宗二手買賣，爾巒茵娜大道3座高層單位，實用面積約1,484方呎，套三房間隔，附連約157方呎平台及406方呎天台，車位叫價2100萬元，以1,960萬元沽出，呎價約13,208元，減價140萬元或近7%。

●利嘉閣黃肇雯指，天水圍居屋天富苑L座低層3室，實用面積約506方呎，兩房間隔，新買家為區內客，本月中未補價第二市場以320萬元放盤，終累減至275萬元成交，呎價約5,435元。

●祥益古文彬表示，屯門叠茵庭6座高層B室，實用面積約499方呎，三房間隔，獲區內換樓客垂青。新買家為區內居屋業主，近日沽出原本居住的單位後升級換私樓，累積減價132萬元，以488萬元購入自用，呎價約9,780元。

●利嘉閣蕭浩麟稱，青衣藍澄灣6座高層室，實用面積約485方呎，兩房間隔，開價468萬元，累減至400萬元成交，呎價約8,247元，原業主於2009年以196.8萬元買入，帳面獲利203.2萬元。

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