恒大物業追償存款質押被強執　昨收法院正式立案通知

1.公司之全資附屬公司恒大恒康物業有限公司(「恒大恒康」)對智洛勝(廣州)農業有限公司(「廣州智洛勝」)、廣州晨熙宇農業技術有限公司、廣州芬芳莓甜農業技術有限公司、深圳市瑞易達實業有限公司、恒大地產及中國恒大(「恒大恒康17億責任方」)就恒大恒康17億元存單質押擔保被銀行強制執行的追償事宜已提起訴訟，要求恒大恒康17億責任方償還款項17億元及暫計利息約14,385.82萬元；

2.公司之全資附屬公司廣州市金碧恒盈物業服務有限公司(「金碧恒盈」)對廣州麥彩美瑞生物科技有限公司(「廣州麥彩美瑞」)、廣東省璟琪實業有限公司、恒大地產及中國恒大(「金碧恒盈10億責任方」)就金碧恒盈人民幣10億元存單質押擔保被銀行強制執行的追償事宜已提起訴訟，要求金碧恒盈10億責任方償還款項10億元及暫計利息約8,469.17萬元(「金碧恒盈10億訴訟」)；

3.恒大恒康對廣州智洛勝、廣州麥彩美瑞、廣州千灃匯農業技術有限公司、廣州金穗農業科技有限公司、廣州市鑫源投資有限公司(「廣州鑫源」)、恒大地產及中國恒大(「恒大恒康10億責任方」)就恒大恒康人民幣10億元存單質押擔保被銀行強制執行的追償事宜已提起訴訟，要求恒大恒康10億責任方償還款項10億元及暫計利息約7,607.19萬元(「恒大恒康10億訴訟」)；

4.公司之全資附屬公司金碧恒康物業(北京)有限公司(「金碧恒康」)對天津滬尚貿易有限公司、天津君圍實業有限公司、廣州鑫源、恒大地產及中國恒大(「金碧恒康20億責任方」)就金碧恒康約人民幣20億元存單質押擔保被銀行強制執行的追償事宜已提起訴訟，要求金碧恒康20億責任方償還款項約20億元及暫計利息約15,344.85萬元(「金碧恒康20億訴訟」)；

5.金碧恒盈對深圳市潤錦通供應鏈有限公司、深圳盛佳澤貿易有限公司、廣州鑫源、恒大地產及中國恒大(「金碧恒盈7億責任方」)就金碧恒盈人民幣7億元存單質押擔保被銀行強制執行的追償事宜已提起訴訟，要求金碧恒盈7億責任方償還款項7億元及暫計利息約人民幣5,349.85萬元(「金碧恒盈7億訴訟」)；

6.公司之全資附屬公司廣州市金碧華府物業有限公司(「金碧華府」)對廣州市同富裕農業有限公司、上海磐礱國際貿易有限公司、廣東民匯供應鏈管理有限公司、深圳市博弘供應鏈有限公司、廣州聚泓農業技術有限公司、廣州鑫源、恒大地產及中國恒大(「金碧華府27億責任方」)就金碧華府約27億元存單質押擔保被銀行強制執行的追償事宜已提起訴訟，要求金碧華府27億責任方償還款項約27億元及暫計利息約20,583.45萬元(「金碧華府27億訴訟」)；

7.公司之全資附屬公司廣州市金碧世家物業服務有限公司(「金碧世家」)對廣州市嘉誠之星商貿有限公司、浙江同信貿易有限公司、上海舟行國際貿易有限公司、大連九易春秋商貿有限公司、廣州鑫源、恒大地產及中國恒大(「金碧世家23億責任方」)就金碧世家23億元存單質押擔保被銀行強制執行的追償事宜已提起訴訟，要求金碧世家23億責任方償還款項人民幣23億元及暫計利息約17,441.26萬元(「金碧世家23億訴訟」)。

恒大物業已於2024年1月25日(周四)收到法院正式接受立案的通知。因廣東省璟琪實業有限公司、深圳市潤錦通供應鏈有限公司及廣州市同富裕農業有限公司已分別被注銷，該集團將考慮對有關公司的股東追加訴訟。根據董事會及其法律顧問的分析，有關訴訟不會對公司的日常經營產生重大不利影響。