黃竹坑站新盤有單位終止交易後 再售價較兩年前低8%

新盤市場月內頻現交易告吹，黃竹坑站上蓋樓盤的單位於終止交易後，隨即重新售出，不過最新成交價較兩年多前低約8%。

●黃竹坑站揚海三房3,633萬元成交 較兩年前平8%

●馬頭角瓏碧周六發售60伙減價貨

●啟德維港1號下周二起賣4伙

●鰂魚涌THE HOLBORN月內累售7伙

●黃竹坑站晉環開放式戶呎價約23,116元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(26日)以679.6萬元售出第2B座29樓D室，單位實用面積294方呎，開放式間隔，呎價約23,116元。資料顯示，該盤於月內累計暫錄8宗成交，套現逾1.4億元。

●西貢尚林夥中原地產推置業優惠

國際集團及大富控股合作的西貢洋房新盤尚林，周五(26日)公布聯同中原地產推出龍年置業優惠。中原地產九龍豪宅西貢區區域營業董事陳沛堯表示，由即日起至2月29日，經該行成功入標及購買項目指定洋房的買家，即可獲贈價值約30萬元的家具禮券及12個月管理費，名額1個，優惠總值約53萬元。而上述指定洋房為洋房A，實用面積1,696方呎。