黃竹坑站新盤有單位終止交易後 再售價較兩年前低8%
2024年01月26日 22:03
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新盤市場月內頻現交易告吹，黃竹坑站上蓋樓盤的單位於終止交易後，隨即重新售出，不過最新成交價較兩年多前低約8%。
●黃竹坑站揚海三房3,633萬元成交 較兩年前平8%
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周五(26日)重新售出兩伙曾遭終止交易的單位，成交價較兩年多前平近8%。其中，2A座26樓A室，為實用面積955方呎的三房單位，曾在2021年9月以3,633.84萬沽出，交易顯示於周一(22日)終止，現時重新獲承接，成交價為3,357萬元，呎價約35,152元。
●馬頭角瓏碧周六發售60伙減價貨
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，新近錄得終止交易個案，涉及的單位為16樓K室，實用面積354方呎，一房間隔，原本在2022年6月以905.5萬元售出，當時呎價約25,579元。項目明(27日)上午10時起將減價發售60伙，已包含上述單位，按現時最新折扣率為39.55%計，該單位折實售價為595萬元，折實呎價約16,808元。
●啟德維港1號下周二起賣4伙
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，落實下周二(30日)以先到先得形式發售4伙兩房戶，均屬2B座低層G室，實用面積536方呎，按最高30%折扣計，折實價介乎1,015.42萬至1038.8萬元，折實呎價由18,944元起。
●鰂魚涌THE HOLBORN月內累售7伙
恒基地產(00012)旗下已屆現樓的鰂魚涌THE HOLBORN，周五(26日)售出A座12樓A2室，實用面積253方呎，一房間隔，成交價611.61萬元，呎價約24,174元。項目月內累沽7伙，套現4,331.95萬元。
●黃竹坑站晉環開放式戶呎價約23,116元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周五(26日)以679.6萬元售出第2B座29樓D室，單位實用面積294方呎，開放式間隔，呎價約23,116元。資料顯示，該盤於月內累計暫錄8宗成交，套現逾1.4億元。
●西貢尚林夥中原地產推置業優惠
國際集團及大富控股合作的西貢洋房新盤尚林，周五(26日)公布聯同中原地產推出龍年置業優惠。中原地產九龍豪宅西貢區區域營業董事陳沛堯表示，由即日起至2月29日，經該行成功入標及購買項目指定洋房的買家，即可獲贈價值約30萬元的家具禮券及12個月管理費，名額1個，優惠總值約53萬元。而上述指定洋房為洋房A，實用面積1,696方呎。