藥明康德稱美議員對該企所提草案　不恰當也不準確

藥明康德指，注意到一項周四(25日)提交給美國眾議院的《生物安全法案》草案提及到公司，而近期亦有一項類似的法案草稿在美國參議院被提出。法案草案尚未生效頒布，其後的立法程序要求眾議院和美國參議院分別在相關委員會審查後，對各自的法案版本進行投票以形成最終版本。因此，法案草案的內容仍有待進一步審議並可能變更。

該公司強調，始終遵守包括中國和美國在內的各營運地所在國的法律法規。在過去的20多年裏，通過堅持公司核心價值觀「做對的事，把事做好」，公司一直是全球醫療行業值得信賴的合作夥伴，持續為數千家美國及全球客戶提供藥物研發和生產服務，助力推動創新藥物早日上市，造福全球病患，將繼續服務客戶，並幫助全球患者。

美國眾議院成立的中美戰略競爭委員會提出一項新法案，建議禁止由美國聯邦政府資助的醫療服務供應商，使用外國生物技術公司提供的設備及服務等，更點名藥明康德、華大基因及其子公司華大智造，以確保外國生物技術公司無法獲得美國公帑。同時指控藥明康德是中國解放軍附屬公司，更曾多次資助中國軍方活動。