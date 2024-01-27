陳政深：港股遠未脫險　現超長線死亡交叉

港股上周顯著反彈，憧憬內地政策救市，以及人民銀行宣布降準，均利好大市。然而，在技術角度，港股遠未脫險，首先以周線圖分析，上周之高位為16254點，再上周高位為16334點，上周形態上屬破腳但未穿頭，而在上周反彈之前，指數已連跌三周，因此暫時可視之為急跌後之反彈，加上日線圖恒指仍處20天線，即保力加通道中軸，指數目前僅為回歸下跌通道。長線技術走勢方面，恒生指數之50月線已插穿200月線，技術上為「死亡交叉」，為歷史上從未出現過的情況，意味恒指已進入長期下跌走勢。

港股經過接連下跌，其估值已甚為便宜，恒指在年內低位14794點之時，周息率達4.6厘，為疫情後的高位，而恒指過去甚少出現周息率高於4.5厘的情況，然而上述低位中線是否可繼續為指數提供支持，筆者對此信心有限，畢竟市場對中港經濟的憂慮仍是揮之不去。估值只是其中一個判別大市的指標，對港股宜以審慎態度面對。

走勢上，中海油股價剛見突破14元的阻力，並隨油價而上，油價近日似有觸底之勢，胡塞武裝所引發的地緣政局，以及美國經濟出乎市場預期強勁，均有利油價走勢，紐約期油如能突破77.62美元的200天線阻力，或能進一步更上層樓，下一站挑戰82美元的位置，屆時中海油應有條件進一步抽上，暫以16.5元為阻力位，支持位參考訂於前平台區底部，即12.8元水平。

艾德金融聯席董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)