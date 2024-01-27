內地去年規模以上工業企業利潤按年跌2.3%

國家統計局公布，2023年，全國規模以上工業企業實現利潤總額76,858.3億元人民幣(下同)，比2022年下降2.3%，降幅比1至11月份收窄2.1個百分點。

2023年，規模以上工業企業中，國營控股企業實現利潤總額22,623.1億元，較2022年下降3.4%；股份制企業實現利潤總額56,773億元，下降1.2%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額17,975.1億元，下降6.7%；私人企業實現利潤總額23,437.6億元，增長2.0%。

12月份，規模以上工業企業獲利年增16.8%。

國家統計局工業司統計師於衛寧解讀工業企業利潤數據指，工業企業利潤降幅比2022年收窄，當月利潤連續5個月實現正增長。2023年，全國規模以上工業企業利潤比2022年下降2.3%，降幅比2022年收窄1.7個百分點，持續維持恢復態勢。

他指，從年內走勢看，規上工業企業累計利潤從1至2月份按年下降22.9%逐月回升至全年下降2.3% ，利潤降幅大幅收窄。分季度看，第一、第二季度規上工業企業利潤按年分別下降21.4%、12.7%，第三、第四季分別增長7.7% 16.2%，利潤由降轉增，並實現較快增長。從當月增速看，自8月以來，規上工業企業獲利連續5個月實現正增長。

他表示，整體來看，2023年工業企業利潤維保持恢復態勢。下階段，要繼續深入貫徹中央經濟工作會議精神，發揮超大規模市場優勢，着力擴大國內需求，提振市場信心，激發各類經營主體活力，推動高水平科技自立自強，加速建構現代化產業體系，不斷鞏固增強回升向好態勢，持續推動工業經濟高品質發展。