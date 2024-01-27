刺激樓市！廣州即日起鬆綁120方米住宅限購

內媒報道，廣州市政府公布關於進一步優化房地產市場的通知，包括繼續加大住房保障力度、精準支持房地產項目合理融資需求、優化調整限購政策等。

通知指，即日起，優化調整限購政策，在限購區域範圍內，購買建築面積120方米以上住房，不納入限購範圍。另外，商服類物業不再限定轉讓對象。

此外，新政策也支持「租一買一」和「賣一買一」政策。在限購區域範圍內，居民家庭將自有住房用作租賃住房並辦理房屋租賃登記備案手續的，或者在市內存量房交易系統取得房源訊息編碼並掛牌計劃出售的，購買住房時，相應核減家庭住房套數。

通知表示，建立市房地產融資協調機制，搭建政銀企溝通平台，推動房地產開發企業和金融機構精準對接，提出可以給予融資支持的房地產項目名單，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求。

通知提到，進一步完善公共租賃住房、保障性租賃住房及配售型保障住房供應結構及政策體系，加大供應力度，不斷滿足各類保障人群住宅需求。2024年計劃籌建配售型保障性住房1萬套、保障性租賃住房10萬套，發放住房租賃補貼1.8萬戶。

廣州市房協專家委員、地產經濟學家鄧浩志表示，由於已經接近春節，樓市即將進入淡季，因此新政的效果未必能在近期內充分釋放。惟春節過後，樓市可能會迎來一個「小陽春」行情，在2月底開始，預計會有一個明顯的反彈。