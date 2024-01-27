藥明康德：業務發展不會對任何國家的安全構成風險

藥明康德指，第一，公司堅信藥明康德業務的發展不會對任何國家的安全構成風險；第二，公司從來沒有贊助過所謂的軍民融合計劃；第三，公司沒有直接受到任何軍民融合基金的投資；第四，藥明康德的生命化學研究獎評選標準是跟科研人員的科研經驗、能力，以及他們的科學研究成果發表在國際期刊上相關，得獎人裏面有極少數來自於軍事醫學學院下面的研究所和機構、醫院。

美國眾議院成立的中美戰略競爭委員會提出新法案，建議禁止由美國聯邦政府資助的醫療服務供應商，使用外國生物科企提供的設備及服務等，更點名藥明康德、華大基因及其子公司華大智造，以確保外國生物科企無法獲得美國公帑。

該委員會指控藥明康德及華大基因等，受中國軍方高額補貼，並透過搶佔美國生物市場，收集美國市民的基因數據，以及其他敏感性藥物相關資料，以用於中國軍方研究，甚至開發針對美國人的生化武器，形容情況與以前華為一樣。文件又指，藥明康德是解放軍附屬公司，更曾多次資助中國軍方活動，同系藥明生物首席執行官陳智勝曾是解放軍醫藥科技教授之一。