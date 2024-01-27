今年內地生肖經濟寧舍旺？龍元素產品成交飆升...

內媒報道，農曆新年將至，今年正值龍年，龍在中國傳統文化中具無可代替的地位，因此今年的「生肖經濟」格外火紅，各式各樣的「龍元素」產品在消費市場受到歡迎。

「龍元素」帶動傳統文化消費，不少人選購龍生肖服飾，圖個鴻運當頭、龍年大吉的彩頭。銷售數據顯示，具「龍元素」的女士漢服成交額按年增長近2倍，龍形發簪成交額增速更近6倍。不少消費者為小朋友買「龍元素」兒童家居服，「小龍人」服飾成交額按年增長近2倍，帶有「龍元素」的兒童演出服的成交額更按年增長逾5倍。

龍年也帶動各類「龍元素」裝飾品，不管是居家還是出行，消費者都添置不少這類產品。汽車裝飾方面，「龍元素」頭枕腰靠及車載香水的成交額按年增均逾10倍；家居用品方面，香薰套裝、現代裝飾畫、生肖掛飾、龍年春聯紅包套裝等成交額增速均為10倍以上。

年輕消費者更愛買「龍元素」產品，他們注重生活儀式感，例如希望龍年誕下「龍B」、購買龍年紀念幣、擺放龍形裝飾品等，他們在追求流行元素的同時，已經將龍的文化寓意貫穿在生活中。隨着個人化消費興起，許多企業品牌都掌握其中商機，透過跨界合作、IP聯名，設計大量新穎且符合現代美學的「龍元素」文創產品，受到市場熱捧。

「生肖經濟」火熱的背後是傳統文化的傳承與創新。透過購買「龍元素」產品，展現對傳統文化的關注及認同。融合傳統與創新的「龍」風潮襲來，帶動「龍經濟」抬頭，將為今年消費市場錦上添花。