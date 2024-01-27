上海將實施營商環境改革　初步安排150項措施

內媒報道，上海市市長龔正在記者會上表示，今年全市經濟增長的預期目標為5%左右，實現這個目標還是有信心、有底氣的，上海將實施新一輪營商環境改革，初步安排了150項改革措施。

龔正指，着力推動經濟實現質的有效提升和量的有效增長，重點在3個方面下功夫，包括一是把加快「五個中心」建設作為主攻方向，突出增強輻射帶動作用；二是把深化改革開放作為關鍵一招，更好地發揮國家重大戰略任務疊加的優勢；三是把供需兩側協同發力作為重要抓手，深化供給側結構性改革。

他稱，下一步將緊扣企業需求，實施新一輪的營商環境改革。初步安排了150項改革舉措，重點在「兩降一減」上持續發力。一是降門檻。深入清理妨礙要素市場配置的隱形門檻與壁壘，在市場准入、要素獲得、權益保障等方面，推出更多創新舉措，促進各類經營主體公平競爭。

他表示，二是降成本。突出土地、融資、物流、用工等各方面政策集成發力，進一步幫助企業減負增效，尤其是落實好國家出台的結構性減稅降費政策，讓企業輕裝上陣。

他並指，三是減跑動。堅持有求必應、無事不擾，持續提升政務服務「一網通辦」的便利性，完善重點企業「服務包」制度，加強政企溝通，強化服務和政策的針對性和有效性，有力提升企業感受度和獲得感。