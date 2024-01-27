上海市長龔正：穩步推進金融開放先行先試

上海市市長龔正在記者會上表示，開放是上海最大的優勢之一，實施高水平金融對外開放一直是上海的重要任務和增強競爭力、影響力的關鍵所在；將在中央金融機構和金融管理部門的指導下，穩步推進金融開放先行先試。

龔正指出，下一步要配合中央金融管理部門，穩步擴大金融領域制度型開放，更好發揮先行先試的作用。依托浦東新區、臨港新片區等重點區域，開展更大程度的金融壓力測試，打造國際金融資產交易平台，推動跨境金融業務。

他表示，二是更好拓展雙向開放成果，堅持引進來和走出去，積極開發面向世界的金融產品，提升跨境投融資便利化，加大對共建「一帶一路」的金融支持，吸引更多外資金融機構來滬展業。

他指，三是更好統籌金融開放管理，愈是開放，也愈要注意安全，要積極參與國際金融資本監管協同，切實增強安全管控能力，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

龔正提到，去年上海實際使用外資突破240億美元，連續第4年超過200億美元，實到外資再創新高；跨國公司的地區總部去年新增65家，累計達到956家；另外商投資研發中心去年新增30家，累計達到561家。他又表示，人才是上海最寶貴的戰略資源，將精準對接人才在落戶、安居、出入境等方面的需求。