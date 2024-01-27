與「燈神」Jim Cramer對賭反向ETF下月收檔

外媒報道，被外國網友視為「燈神」的美國財經名嘴克拉默(Jim Cramer)在華爾街打滾約四十年，由對沖基金經理做到外媒節目主持人，他以熱烈推薦各種股票而聞名，但報酬卻好壞參半，經他啟發而衍生出來的ETF的也「收檔」。

根據周四(25日)公布，Inverse Cramer Tracker ETF(SJIM)將於2月13日停止交易。該ETF目的是沽空克拉默推薦的股票，自2023年3月推出以來，該產品僅吸引240萬美元資產，而且該反向ETF總回報率已下降15%。2023年是有史以來ETF關閉數量第二高的一年。

Long Cramer Tracker ETF(LJIM)數月前已「收檔」，其以克拉默推薦的股票為目標，不過坐擁的資產甚至更少。如今連Inverse Cramer Tracker ETF也「玩完」。

這兩隻ETF是Tuttle Capital Management行政總裁Matt Tuttle的心血結晶，「散戶投資者更關注波動性產品，對做好做淡投資組合的興趣從未完全實現。」他表示，創建Inverse Cramer Tracker ETF是為了指出跟隨電視選股人的危險性，特別是克拉默，以及他們缺乏問責制。