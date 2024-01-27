風光不再！日內瓦車展規模大縮水　僅5家知名品牌撐場

內媒報道，今年日內瓦車展將於瑞士當地時間2月26日正式開幕，也是2020年疫情後，首次回到該城市舉行。不過，日內瓦車展規模大縮水，更被指為史上最冷清的一屆。

過去幾十年，日內瓦車展與德國法蘭克福車展、美國底特律車展、日本東京車展、法國巴黎車展，並稱全球五大車展。疫情前，日內瓦車展的展會規模及參展人數已見持續萎縮。日內瓦車展基金會數據顯示，日內瓦車展的觀展人數已由2008年的72萬人次，跌至2019年的60.2萬人次。2020年日內瓦車展宣布取消前，已有Volvo、三菱等多家車廠宣布不會參展。

東京車展、慕尼黑車展等均呈現規模縮小。去年慕尼黑車展，豐田、本田、日產、三菱、通用等非歐洲本土車企連續缺席。大型德國本土車企仍是慕尼黑車展的主角。

相比之下，北京車展、上海車展近兩年來正呈現對傳統全球五大車展現強勢反超前。上海車展官方數據顯示，整車展區展出車輛1,413輛；全球首發車93輛，其中跨國公司全球首發車28輛；概念車64輛；新能源車型271輛，其中中國車企新能源車型186個，新能源展車513輛，觀眾數90.6萬人次。

去年4月的上海車展似有萬國來朝的味道。寶馬半個董事會成員與主要業務線負責人包兩架飛機來到中國；福士汽車(Volkswagen)也包機，將集團及福士汽車品牌、奧迪(Audi)、保時捷(Porsche)的董事會成員帶到上海。

有車企研發主管表示，在過去100年，世界汽車的中心是歐洲、美國底特律及日韓，但在智能電動車時代，中國及美國硅谷有可能取代傳統強國成為新世界的核心。