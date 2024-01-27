郭家耀：迅銷業績符預期　未來增長前景續樂觀

集團綜合毛利率按年改善1.5個百分點至54.6%。銷售、一般及行政開支佔收益比率按年上升0.2個百分點至37.2%，融資收入及成本項下錄得淨增157億日圓的收入，主要來自於利息淨收入127億日圓以及以外幣計值的金融資產等帳面價值在換算為日圓後錄得匯兌淨收益30億日圓。

迅銷目標成爲深受全球顧客信賴，且為人們日常生活中不可或缺的全球第一品牌。為此，致力於加強推進成為數碼消費零售企業；全球收益支柱多樣化；在事業發展方面追尋有助於可持續發展的商業模式；擴展GU事業分部，以及包括Theory等業務的全球事業分部；人力資本的強化。其中特別是已成為集團業績成長支柱的海外UNIQLO事業分部，將致力於加強商品開發及品牌建設，並加速開設新店步伐。

日本UNIQLO事業分部方面，第一季收益總額為2,444億日圓，較上年度同期增長1.5%，經營溢利總額為465億日圓，按年增長18.0%，同店銷售淨額錄得增長0.2%。此外，得益於成本率改善，毛利率按年改善2.7個百分點。去年因受追加生產時受即期匯率急劇下跌影響，成本率大幅惡化；而今年在透過加強訂單控制，減少追加生產，減輕受即期匯率的影響，使成本率大幅改善。

海外UNIQLO事業分部方面，第一季收益總額為4,413億日圓，按年增長23.3%，經營溢利總額為778億日圓，按年增長35.8%，尤其是北美及歐洲表現亮眼，在為滿足全球顧客需求的新商品開發取得進展下，顧客層進一步擴大；同時儘管暖冬致使冬裝需求低迷，但透過全面靈活控制訂單及經費開支，使毛利率以及銷售、一般及行政開支占收益比率錄得改善。

GU事業分部方面，第一季收益總額為878億日圓，按年增長10.7%，經營溢利總額為123億日圓，按年增長16.4%，得益於生產效率提升等改善成本率及毛利率，使經營溢利率按年改善0.7個百分點。全球品牌事業分部第一季收益總額為366億日圓，按年下降2.4%，經營溢利總額為3億日圓，按年下降43.9%，整體對業績影響不大。

迅銷過去幾年盈利表現強勁，反映海外業務貢獻增長理想。公司的業務模式是以客戶可負擔價格，提供優質基本服飾，完全迎合目前全球消費者口味潮流。集團維持全年盈利預測不變，預期全年盈利3,100億日圓，按年上升4.6%，綜合收益將為3.05萬億日圓，按年增長10.2%；經營溢利4,500億日圓，按年增長18.1%。公司業績符合預期，未來增長前景繼續樂觀。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)