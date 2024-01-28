陳樂怡：九興控股盈利能見度高 派息率具吸引力
2024年01月28日 08:00
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繼平準基金救市傳聞之後，人行意外降準0.5個百分點，為市場注入1萬億元人民幣長期流動性，時間點較市場預期早，而且力度亦較預期大。我們認為信貸數字疲弱，主要是來自需求不足，並非流動性稀缺，因此並不預期經濟數據短期改善。反而透過此舉向市場發出穩增長的訊號，短期有望提振投資情緒。
惟預計投資者仍要觀望兩會的經濟目標，例如國內生產總值(GDP)增長目標、赤字率，才能掌握到2024年政策去向，否則按照目前審慎的政策方針難以鞏固信心。另外，市值管理擬納入央企考核，以至重提中特估，預計將可推動央企更着力提升股東回報及業務表現，高息國企央企料成為短期資金熱點。
板塊方面，中國民航局預測2024年春運期間民航運輸旅客量將達到8,000萬人次，日均200萬人次，有望創歷史新高。內地多間旅遊產品平台數據顯示，春運期間國際航班機票搜索量按年增長近七倍。展望2024年，國內及國際客運量均有望持續改善，而且據報民航局在年初為2024年定下「產業整體獲利」目標，相信同業間價格競爭有望紓緩，建議關注。
個股方面，九興控股(01836)2023年第四季製造業務收入按年升13.5%至3.8億美元，銷量升10.9%，平均售價升2.1%。我們看好公司正強化其客戶產品組合，包括與更多奢侈、高端時尚品牌合作，持續帶動其平均售價及利潤率向上，緩和中檔市場消費力下降的影響。公司有信心達到三年目標，即2023至2025年間經營利潤率10%及稅後利潤年度增長率達至低十數百分比。基於其盈利能見度高，以及派息率具吸引力，建議收集。估值上，現價對應2024財年預測市盈率約8倍，低於五年平均水平，股息率約9厘。目標價12元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)