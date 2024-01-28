曜熊理財：大力降準利好中國基金復甦

中國人民銀行降準降息的消息刺激中國基金上漲。人行本次全面降準0.5%，相較於2023年的兩次降準力度更大，提供的現金流動性更充足，政策超預期出台，一方面是為了緩解當前較大的現金流動壓力，經濟復甦預期再度強化。

經濟預期依然是當前中國股票估值的主要矛盾，穩增長政策的持續出臺將推動市場信心不斷改善，利好股票進入估值修復通道。全面降准後資金的有效補充將有效化解銀行的流動性壓力，為其後續信貸的順利投放提供充足的彈藥。

地產方面，人行則指出將於近日聯合金融監管總局出台完善經營性物業貸款的有關政策，支持優質房企盤活存量資產，改善流動性問題。在相關支持地產政策的持續出台下，地產企業尤其是頭部房企的融資管道已基本穩定。

目前，市場更期待政策繼續出台，推動市場信心不斷改善。當前中國股票估值修復需要更加明確的經濟拐點支撐，降準旨在促進經濟復甦，本質上有利更快進入估值修復的通道。

降準幅度超預期，經濟復甦預期再度強化。本次降準幅度、時點均超出預期，充分彰顯出政策端推動經濟復甦的決心。政策的超預期出台一方面是為了緩解當前較大的流動性壓力，利好中國基金復甦。

曜熊理財策略董事馬煒喬