股價跑贏有理！英偉達AI晶片市佔率據報高達9成

英偉達(NVIDIA)由多年前只是一家生產遊戲顯示卡公司，一躍而成人工智能(AI)龍頭企業，股價屢創新高，成為新一代科技界明星股。分析師估計，英偉達在全球AI晶片市場的市佔率高達90%，競爭對手恐需要一段時間才能趕上。

外媒報道，英偉達被認為是AI領域領導者，該公司的全球AI晶片市場的市佔率估計已高達90%，創下新紀錄。主要是透過一流的AI產品及完善的CUDA平台，擊敗其他所有競爭對手。分析師預測，英偉達在2024年可維持強勁增長勢頭，意味其AI霸主地位還可坐穩一段時間。英偉達H100 AI GPU以及其他幾款產品在市場大受歡迎，Meta等公司也已購買大量英偉達GPU。

儘管研究公司所披露的市佔率數據僅是估算，惟與實際情況差異應該不大，原因AI市場早已向英偉達馬首是瞻，預計英偉達今年售出約150萬至200萬個人工智能GPU，是2023年的3倍。分析指，即使美國政府晶片禁令及中國客戶不愛降階版產品，英偉達似乎已做好充分準備。隨着下一代Hopper H200和Blackwell B100人工智能GPU首次亮相，對英偉達都屬於正面訊息。

英偉達股價上周首破600美元，上周五(26日)收報610.31美元，跌0.95%；市值超過1.5萬億美元。