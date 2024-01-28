【星期一．炒啲乜】內地救市消息浪接浪　港股未升完？

踏入月尾，又到「埋單計數嘅時候」，雖然未知港股會如何作最後衝刺，但過去一周，可謂來回地獄又折返人間，市值一度被印度超越，周初曾失守15,000點關，之後內地救市消息浪接浪，先市傳出動兩萬億元人民幣平準基金，再有人行行長潘功勝宣布降準，港股連漲3日累飆逾1,200點，不過上周五(26日)藥明系陷入可能被美國制裁風波而突然插水，加上摩根士丹利把恒指年底目標削至16,000點，最熊甚至可能驚見11,000點，令港股回吐，始終未能守穩16,000點大關，不過全周仍升4.2%，得以扭轉連跌3周的劣勢。

外圍方面，美國聯儲局及英倫銀行本周將公布議息結果。外媒分析指，去年12月，兩大央行都按兵不動，利率都維持在非常相似的水平，儘管政策決定相同，但對於下一步行動就發出截然不同的訊號。聯儲局明顯偏鴿，決策者暗示今年降減息約0.75厘，英倫銀行則表示，委員會繼續判斷貨幣政策可能需要在較長時間內維持限制性。因此預計，是次兩大央行都不可能減息，意味推動市場的將是溝通及預測，而不是政策決策。

經濟數據方面，周內有內地及財新製造業採購經理指數、香港經濟增長數據、美國申領失業救濟人數及ISM製造業指數。值得注意的是，本周是美國科技股的重頭戲，幾大科企將公布業績，微軟將於周二(30日)放榜，亞馬遜、蘋果公司(Apple Inc.)和Facebook母公司Meta將於周四(2月1日)發布。

港股近期大上大落，投資者務必要細閱以下各位專家的貼市分析，以便早着先機，運籌帷幄，安安穩穩迎接農曆新年。

1、鄺紫珊：注意整體市場風險 優質大型增長股值博

2、郭家耀：迅銷業績符預期 未來增長前景續樂觀

3、陳樂怡：九興控股盈利能見度高 派息率具吸引力

4、曜熊理財：減息料利中國基金復甦