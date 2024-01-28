被中國超越酸溜溜？本田設計師咁樣評價國產電動車...

中國電動車發展一日千里，足跡已遍及海外市場，就連「電動車教主」特斯拉(Tesla)行政總馬斯克都警告，只要沒有貿易關卡，國產電動車將會摧毀所有國外競爭對手。然而，作為產車大國的日本，似乎不甘被中國超越，發起「牙骹戰」反駁馬斯克。

外媒報道，本田(Honda)電動汽車創意總監兼總經理蔦森大介表示，中國電動車的設計精緻但膚淺，還有改進空間。他接受採訪時談到電動轎車，表示在中國可以看到很多造型進一步精緻化，但是非常膚淺的車種。而本田電動車的設計則更趨向簡單與實用，同時也擁有其獨特性。

蔦森大介指出，本田想要推出一些更簡單、更本質的東西，就如今年初在消費電子展上亮相的本田概念電動車「Saloon」及「Space-Hub」，預計2026年在北美推出量產版本。蔦森大介稱，拉斯維加斯CES展上的這輛展車以其流線型的外形 「令人驚歎」，雖然這仍是一款概念車，但量產版車型將保留90%的造型設計元素。

設定為純電轎跑的「Saloon」擁有稜角分明的線條設計，車頭採用楔形開口搭配數位化風格呈現，有種復古跑車的視覺，車尾也呼應車頭的設計風格，而且還搭載鷗翼式車門。內裝則採用極簡化設計，以橫跨中控台的大尺寸螢幕為主，同時運動型座椅設計則呼應跑車般的身形，前座後方都配有曲面螢幕，提供乘客更多娛樂體驗。至於「Space-Hub」則屬於MPV設定，具備寬敞的多人座空間，被外界視為下一代Odyssey 的設計雛形。