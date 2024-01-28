調查：半數美國人窮到燶　拿不出1000美元應急

美國人少儲蓄是常識，儘管經濟前景不明，情況亦毫無改善。調查顯示，半數美國人銀行存款僅500美元(約3,900港元)，一旦有突發開支，過半數美國人連1,000美元都拿不出來！

外媒報道，GOBankingRates一項對過千名18歲以上美國人進行的調查顯示，一半美國人的儲蓄帳戶餘額只有500美元甚至更少，其中36%僅有100美元或以下，而女性在銀行的存款比男性少。

另外，財務分析和比較網站Bankrate最新的調查發現，只有44%的受訪美國人能夠負擔1,000美元的緊急支出。與前兩年的調查結果相若。財務規劃師兼Lozano Group Wealth Management創辦人Alex Lozano指出，美國人無力負擔500美元至1,000美元的緊急開支，最終或依賴高息信用卡貸款來支付意外開支，令財政狀況進一步惡化。

調查指，56%的美國人表示會通過其他方式解決意外的緊急支出。其中35%人會通過借貸來支付1,000美元的意外支出；其中21%表示會使用信用卡；10%會向親人借錢；4%會申請個人貸款。

令人意外的是，只有16%的人表示會減少開支來應對意外的緊急支出。調查表示，美國人的低儲蓄率可能令人擔憂。2/3的受訪者表示，如果突然失去工作，他們會擔心，因為沒有足夠的應急儲蓄來支付下個月的生活費用。其中42%的人表示「非常擔心」。