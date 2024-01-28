中證監再出招改善融券機制　全面暫停限售股出借

中證監公布，為貫徹以投資人為本的監管理念，加強對限售股出借的監管，中證監將進一步優化了融券機制。具體包括全面暫停限售股出借；另將轉融券市場化約定申報，由即時可用調整為隔日可用，對融券效率進行限制。因涉及系統調整等因素，第一項措施自1月29日起實施，第二項措施自3月18日起實施。

中證監下一步將持續強化監管，把制度的公平性放在更加突出位置，及時總結評估運作效果，依法維護市場秩序，切實保護廣大投資者的合法權益。

中證監指出，自2023年10月取消上市公司高階主管及核心員工透過參與策略配售設立的專案資產管理計劃出借，並限制其他策略投資者在上市初期的出借方式及比例，新規實施以來，策略投資者出借餘額降幅近四成，取得良好效果。

在總結前期優化融券機制安排經驗的基礎上，今次中證監主要體現突出公平合理，降低融券效率，制約機構在資訊、工具運用上的優勢，給各類投資人更充足的時間消化市場訊息，營造更公平的市場秩序。另一方面，突出從嚴監管，階段性限制所有限售股出借，進一步加強對限售股融券監管，同時堅決打擊借融券之名行繞道減持、套現之實的違法違規行為。