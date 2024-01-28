十大屋苑周末僅3宗成交　按周跌5成　已連挫3周

農曆新年將至，樓市氣氛轉趨觀望，二手交投表現呆滯。中原指出，十大屋苑於周六、日(27、28日)僅錄約3宗成交，按周下跌50%，連跌3周並創7個星期最少。期內佔7個屋苑交投「捧蛋」，包括鰂魚涌太古城、同區康怡花園、荔枝角美孚新邨、茶果嶺麗港城、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，年近歲晚，節日氣氛逐步轉濃，不論業主或準買家，均忙於準備迎接新一年，睇樓活動即時轉靜，加上市場憧憬新一份財政預算案有機會推出新一輪提振樓市措施，買賣雙方均靜待新變數，令樓市轉趨觀望。

過去兩日港島、九龍及新界區各錄一宗買賣，港島區錄得成交為鴨脷洲海怡半島。中原盧鏡豪表示，成交單位為30座中層C室，實用面積約526方呎，兩房間隔，以約653萬元易手，呎價約12,414元。

該行黎浩棠指出，紅磡黃埔花園亦沽1伙，本月成交暫增至17宗，平均實用呎價約12,470元。最新售出單位為2期3座中層H室，實用面積約389方呎，兩房間隔，以約538萬元沽出，呎價約13,830元。

天水圍嘉湖山莊則為新界區唯一錄得買賣屋苑，中原伍耀祖表示，臨近農曆新年，樓市交投開始放慢，買家陸續擱置睇樓活動，該盤本周末亦僅錄1宗成交，交投平平。