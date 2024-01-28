中鋁國際去年共計提資產減值淨額約25億人幣

該公司依照中國企業會計準則及公司會計政策的相關規定，對截至2023年12月31日的帳面資產進行分析，基於謹慎性原則，對資產計提了相應的減值準備。經公司測算，2023年共計提資產減值準備淨額(含轉回)約25億元人民幣(下同)，具體情況如下：

(一)存貨跌價準備計提情況

公司在資產負債表日對存貨進行全面清查，對於存貨成本高於其可變現淨值的，計提存貨跌價準備。公司按照單個存貨項目計提存貨跌價準備，在資產負債表日，若以前減記存貨價值的影響因素已經消失的，存貨跌價準備在原已計提的金額內轉回。按照上述方法，公司2023年計提存貨跌價準備約6億元。

(二)應收款項減值準備計提情況

公司對應收帳款、其他應收款、長期應收款等金融資產採用預期信用損失方法計提減值準備。2023年度，公司結合12月末上述應收款項的風險特徵、客戶性質、賬齡分布等信息，對應收款項的可回收性進行綜合評估後，計提應收款項減值準備。依據上述減值準備計提方法，公司2023年計提應收款項減值準備約6億元。

(三)合同資產減值準備計提情況

2023年5月1日公司參照金融資產預期信用損失方法對合同資產減值準備的計提方法進行了會計估計變更。2023年度，公司結合12月末合同資產所屬客戶信用狀況以及對未來經濟狀況的預測，評估信用風險損失，計提合同資產減值準備。根據會計估計變更的結果及年末合同資產預期信用損失的情況，公司2023年合同資產計提減值準備約13億元。