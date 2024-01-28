新盤周末錄59宗成交　按周增1.5倍

新盤交投於周末兩日(27、28日)有不俗表現，市場共錄約59宗一手買賣，按周增約1.5倍。成交主要來自減價促銷的九龍區單幢現樓項目，兩日累沽43伙。

瓏碧周末售43伙 開售至今共售113伙套現8億元

而項目剛於周六(27日)進行新一輪銷售，發售60個單位，即日沽出40伙，套現約2.3億元，即該盤於周六、日合共售出43伙。而開售以來合計售出113伙，累積套現約8億元。

樓盤亦於昨日上載價單4號共20伙，折實平均呎價約18,607元，較本月中推出的價單3號約17,681元高約5%。碧桂園地產(香港)營銷管理部總經理林曉箐稱，新價單提供開放式及一房戶，大部分為高層戶，屬原價加推，折實價394.7萬至626.4萬元，呎價約16,633至19,416元。

入場單位為11樓J室，實用面積213方呎，呎價約18,530元。周三將以先到先到形式發售當中16伙，並招標出售26樓D室連天台特色戶。

ONE SOHO周末售1住宅及7車位 套現1677萬元

其中，項目23樓A1室，實用面積285方呎，一房間隔，今日以約608萬元售出，呎價約21,360元。該盤本月暫沽出24伙，套現近1.5億元，至今累積售出249伙，套現逾17.1億元。

而項目亦於周末展開車位銷售，暫沽7個，共套現1,068萬元。

澄天周末連沽2伙 套現近1140萬

最新成交單位為10樓C室兩房戶，實用面積400方呎，以691.13萬元售出，成交呎價17,278元。買家選用「專才港島南置業付款計劃」，可按售價享有5%折扣。項目開售至今共賣出46個單位。

為回應市場對單位的需求，項目目前更新價單，特意提供兩項全新付款方法予指定D或E室單位買家選用，包括180天「天天向上」即供付款計劃，可享照售價減5%折扣，以及「天天向上」建築期付款計劃，售價3%折扣。

海茵莊園一房戶以524萬元易手