新盤周末錄59宗成交 按周增1.5倍
2024年01月28日 21:20
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新盤交投於周末兩日(27、28日)有不俗表現，市場共錄約59宗一手買賣，按周增約1.5倍。成交主要來自減價促銷的九龍區單幢現樓項目，兩日累沽43伙。
瓏碧周末售43伙 開售至今共售113伙套現8億元
●碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧劈價促銷奏效，項目於周日(28日)再沽3伙，其中5樓J室，成交價381.9萬港元，呎價約17,930元。另外一伙為15樓B室，售價為399.2萬元，呎價約18,742元。
而項目剛於周六(27日)進行新一輪銷售，發售60個單位，即日沽出40伙，套現約2.3億元，即該盤於周六、日合共售出43伙。而開售以來合計售出113伙，累積套現約8億元。
樓盤亦於昨日上載價單4號共20伙，折實平均呎價約18,607元，較本月中推出的價單3號約17,681元高約5%。碧桂園地產(香港)營銷管理部總經理林曉箐稱，新價單提供開放式及一房戶，大部分為高層戶，屬原價加推，折實價394.7萬至626.4萬元，呎價約16,633至19,416元。
入場單位為11樓J室，實用面積213方呎，呎價約18,530元。周三將以先到先到形式發售當中16伙，並招標出售26樓D室連天台特色戶。
ONE SOHO周末售1住宅及7車位 套現1677萬元
●信和置業(00083)旗下旺角ONE SOHO，於周末兩日(27、28日)沽出1伙住宅及7個車位，涉資逾1,677萬港元。
其中，項目23樓A1室，實用面積285方呎，一房間隔，今日以約608萬元售出，呎價約21,360元。該盤本月暫沽出24伙，套現近1.5億元，至今累積售出249伙，套現逾17.1億元。
而項目亦於周末展開車位銷售，暫沽7個，共套現1,068萬元。
澄天周末連沽2伙 套現近1140萬
●英皇國際(00163)發展的香港仔澄天周日(28日)再度錄得成交，該盤周六、周日共沽出兩伙，合共套現近1,140萬港元。
最新成交單位為10樓C室兩房戶，實用面積400方呎，以691.13萬元售出，成交呎價17,278元。買家選用「專才港島南置業付款計劃」，可按售價享有5%折扣。項目開售至今共賣出46個單位。
為回應市場對單位的需求，項目目前更新價單，特意提供兩項全新付款方法予指定D或E室單位買家選用，包括180天「天天向上」即供付款計劃，可享照售價減5%折扣，以及「天天向上」建築期付款計劃，售價3%折扣。
海茵莊園一房戶以524萬元易手
●九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，於周日(28日)錄得1宗一房單位成交，售出為2座18樓C6室，實用面積280方呎，成交價524.9萬港元，平均呎價約18,746元。項目於本月至今共售出13伙，套現逾7,000萬元。