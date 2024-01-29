東方日報B1：日股勢續漲　小型股更強

今年開首，日本股市迎來一輪猛烈的升勢，成為全球表現最好的主要市場。去年早已神準預言日股起飛的GMO資產管理，如今亦繼續看好日股長線表現。根據該機構的預測，受到估值因素及日圓匯率因素推動，日股未來7年內以美元計的年化回報率有望達到8%，其中日本小型股回報率更有望超過12%，料將跑贏大多數資產類別。GMO Usonian日本股票研究主管Drew Edwards接受本報訪問時亦指出，很多歐美機構投資者都由於各種原因而捨棄中國股票，他們正積極尋找在亞洲市場內的替代品，而日股則是「明顯的選擇」。

近來中港股市屢創新低之際，表現強勁的日股成為國際投資者追捧的對象。Edwards提到，歐美的資金流入可能是推動過去一年日股積極表現的原因，而直到最近「我們觀察到中國投資者也將資金重新分配到日本股票，從交易所買賣基金(ETF)的資金流入和成交額的大幅增加就足以證明這一點」。

另邊廂，從商業基本面的角度來看，許多日本企業將從「持續的地緣政治變化和全球供應鏈的重組」中受惠。雖然日本的科技公司是最明顯的受惠者，但這些積極的經濟影響不僅限於科技業。例如位於九州的電力設施建設和維護公司九電工(Kyudenko)迎來一輪增長，原因正是台積電等半導體公司，在當地建立大規模生產線項目。

他亦指出，日本企業多年來一直展現出強勁的業績增長。「雖然過去10年美國股票的投資回報較好，但實際上日本公司的業績更為出色。」這是因為估值變化和匯率波動拖累了日股的基本面優勢。

日股這麼多年來都被國際投資者所忽略、估值低迷，是因為追溯至更久遠的年代，日股經歴了一段長時間的低谷。GMO的研究指出，日本在上世紀八、九十年代以及2000年代初表現不佳，與其業績基本面增長不佳和資本回報率(ROC)低有關。在那些年，日股的ROC只有發達市場上市公司平均值4.5%的一半水平。

然而，隨着日本政府多項措施推動上市公司、股市改革，到2018年，他已觀察到日股ROC超過了正常水平，並且經過多近年的發展「我們相信日股已經迎來了一個永久的轉捩點」。

Edwards表示，在估值回歸的帶動下，日股將會因此而實現4%的年均基本回報率，而且再加上目前日圓估值被大幅低估，匯率反彈有望帶來額外4%的年均回報(以美元計)。在這樣的回報基礎(年均4%基本回報+4%匯率回報)之上，他相信小型股會更加受惠於資本市場改革措施的順風(因多數小型股估值仍然低於政策目標，而且更受到維權投資者的關注)，並額外再獲4%的超額回報率，使得日股小型股年均回報率達到12%，如此回報率亦是GMO預測的資產類別中第二高，料將跑贏包括中國在內的各大新興市場。

對於市場關注日本央行未來可能會加息，並為股市帶來壓力。Edwards指出，追溯至1970年代的歷史數據顯示，每次日圓升值至「最貴」的水平後，日股接下來3年都會跑輸全球。只不過就目前時間點而言，日圓匯價仍然極度便宜，而當這種情況出現時，日股未來3年的年均回報率都會跑贏全球5個百分點。

此外，由於日本已經不再是上世紀那樣依賴低附加價值的製造業，換言之，即使日本開始加息導致日圓轉強，對日本企所帶來的盈利逆風亦不如以往。