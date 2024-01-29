【潮過肥年】恒生推鐵寶財神「派e利是」 兼有大抽獎

農曆新年將至，又快到派利是的喜慶日子，隨著近年數碼理財盛行，過年時方便又有型地派e利是已愈趨普遍。恒生銀行今年又有創新意念，設計了多款至潮的e利是，同時乘勢推出派e利是大抽獎，提供逾萬份獎賞。想一邊派利是，一邊過肥年？立即加入派e利是拜年行列！

恒生今年與本地年輕潮物品牌鐵寶奇盒(TinBot the Collectibles)合作，推出「恒生鐵寶財神家族」e利是，包括以恒生經典財神為藍本的「元祖財神」、可愛招財貓「招財神」、以及親切旺財狗「旺財神」，造型別具心思。恒生客戶向親友派發鐵寶財神家族e利是，迎合數碼理財和創新潮流之餘，又保持滿滿傳統節日氣氛和儀式感。

除此之外，恒生客戶派發e利是，更即時可參與大抽獎。由即日起至2月25日，只要透過恒生 Mobile App派e利是、以轉數快轉賬或首次登記恒生為轉數快預設收款銀行，可立即透過H A R O WhatsApp參加「恒生財神轉出好運大抽獎」，有機會即時贏取豐富獎賞，當中包括每日送出一份價值8,888元電子旅遊禮券大獎，另外還有12,888份價值68元電子餐飲禮券。派e利是愈多，中獎機會愈大。想詳細了解派發e利是的步驟，請立即去片！