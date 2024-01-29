【向世界錢進】美息快回落　買樓博得過？

樓市與利率息息相關，去年美國現樓售價創新高，但在按揭利率高企下，交投回落至28年低位。今年隨着市場憧憬美國聯儲局啟動減息，美國樓市會否迎來潛在催化劑？對首置人士又有甚麼啟示？

美國全國房地產經紀人協會(NAR)數據顯示，2023年美國現樓銷售量按年減少19%至409萬套，不僅低於次按危機時期，更創下1995年以來最低紀錄。惟另一邊廂，現樓銷售價格中位數去年升至389,800美元(約304萬港元)，創下歷史新高。

而單計去年12月，現樓銷量按年下滑6.2%，按月下降1%；月內出售的房屋放盤時間約29天，高於2022年同期的26天。

分析指，由於去年美國新做按揭利率高企，導致此前許多鎖定了低利率的業主一動不如一靜，傾向選擇繼續持有房屋，以免貿然換樓後要背負高息按揭，令市場上的房源供應非常緊張。房源不足的後果是導致供不應求，使去年銷售價格創下歷史新高，許多準買家無力負擔，削弱整體樓市銷售量。

展望今年，一些經濟學家預計美國樓市交投可能會回暖，原因是隨着聯儲局有望年內開始減息，按揭利率近日已開始下降。根據按揭證券公司房利美的數據，30年定息按揭平均利率已由去年10月的7.79厘高峰，降至近日的6.66厘，該行預測這一利率將會在今年年底前進一步跌破6厘。

按息下降有助減低供樓成本，這或可吸引去年因高利率而放棄買樓的家庭在今年重返市場。再者，數以百萬計的美國千禧一代正處於傳統的首次買樓年齡範圍，同樣有助於樓市交投回暖。

此外，儘管按照目前的銷售速度，去年底市場上的房屋可滿足3.2個月的需求，少於供需市場平衡所需要的4至6個月，但分析料房屋供應情況年內會逐步改善，紓緩供不應求的情況。

搬屋需求看跌 三藩市灣區房租料穩定

美國加州三藩市灣區的物業過往是全美最昂貴、競爭最激烈的市場之一，但在2023年，受按揭利率攀升、科技公司裁員波及整個地區，導致部分資金撤退、需求減弱，使當地熾熱的樓市稍微平息下來。當地房地產專家預計，隨着之後美息開始回落，將是對灣區房地產市場以至全美國房地產市場的最大推動力，而且對買賣雙方皆有好處。

專家解釋，更有利的市場環境、下降的借貸成本，加上待售房屋的增加，將吸引買家和賣家重新進入市場，包括過去幾年被競爭激烈市場擠出的首置人士。

此外，隨着房地產市場的變化，對於價格合理、位置優越的優質房產，過往買家可能需要以全現金出價以爭取業主「割愛」，但在目前市場競爭略為紓緩下，買家可以有多一點的議價能力。

同時，由於今年末季將舉行美國總統大選，政局的不確定性或會阻礙人們作出搬家決定，使房屋需求減小，並令租金可能會保持相對穩定。

惟要注意，由於山火風險不斷上升、經營艱難等原因，去年有多家規模較小的保險公司退出加州，導致現有業主和新買家的家居保險選擇減少。已從事房地產行業20年的地產經紀表示，有新買家近期要打電話給20多家保險公司來尋找家居保險，為前所未見。

據悉這是由於一些保險公司更新了旗下家居保險計劃的保障範圍，例如不再為帶有旋鈕和管狀電線的房屋提供保險，但這些電線在1940年之前建造的房屋中是很常見的。當房屋未能受保，銀行亦不會為房屋提供按揭，變相潛在買家只能全現金買入，限制了買賣雙方的選擇。

首置買家靠「父幹」比例降至23%

儘管美國樓價和利率暫仍高企，但依靠親友支付首期的首置買家有所減少。NAR的研究顯示，去年首置買家在置業過程中，獲親友饋贈首期或貸款的比例為23%，為過去23年來的第二低，僅次於2022年的22%。這兩年的比例均遠低於過去23年來30%的平均水平，反映「靠自己」的首置買家增加。

該協會解釋，樓市經過多年來累積一定升幅後，當前市場上的買家往往需要更高收入和更多資產才有能力入市，因此調查觀察到在所有買家中，首置買家往往更為富有，他們的家庭年收入中位數升至95,900美元(約74.8萬港元)，按年大增35%或24,900美元(約19.4萬港元)。

事實上，截至去年第三季，一般美國住宅物業的首期金額中位數已升至30,434美元(約23.7萬港元)，創下10年來的新高，足以把資金實力不足的人士拒之門外。換句話說，今天的買家比過去的買家更為富有，他們不需要家人和朋友的幫助來支付首期。

不過，該研究亦發現，首次置業人士的平均年齡為35歲，比1981年時平均29歲上升了6歲。當中，年齡介乎18至24歲的年輕買家只佔整體首置人士的3%，反映在高等教育學費與通脹齊升、就業環境不明朗、樓價高企等因素夾擊下，年輕人要置業比上一代更加困難，需要更多時間以累積足夠的財富。

倘以家庭狀況劃分，值得留意的是單身女性置業比例大大提高，在整體買家中佔19%，顯著高於40年前的11%；單身男性置業比例則保持穩定，維持在10%左右。傳統上，置業者多為已婚夫婦，但近年該比例輾轉向下，由1981年的73%降至2013年的65%，到去年進一步降至59%。

至於置業人士的首期來源，有71%買家表示使用儲蓄；11%會套現股票和債券；4%使用遺產；4%使用退稅；另有2%買家表示來自投資加密貨幣的利潤。同時，部分買家會削減非必需品的開支，藉以達成置業目標。