新加坡金管局維持貨幣政策不變

=新加坡金管局連續第三次維持貨幣政策不變，因為通脹預計要到今年稍後才會緩解，該決定顯示寬鬆政策可能會在未來進一步實施。

當局周一(29日)在聲明中表示，該機構使用匯率而非利率作為主要政策工具。此舉將使本幣繼續升值，從而抑制進口價格上漲。

當局又指，今年較早時核心通脹可能會維持在高位，但會逐漸下降，並在第四季之前下降，然後在明年進一步下降，又指進口成本下降及國內成本增長放緩，應該會支持通脹放緩的趨勢。

儘管當地2023年下半年大部分時間通脹率有所下降，但仍維持在高位。包括食品及燃料價格，但扣除住宿及私人交通的核心通脹指標，去年12月加快至3.3%，超出分析師預期。

當局維持2024年核心通脹預測為2.5至3.5%，剔除今年商品及服務稅率上調的影響，核心通脹預計為1.5至2.5%。然而，由於汽車保費下降，預計所有項目通脹率將下降至2.5至3.5%，低於先前的3至4%。

澳新銀行亞洲研究部主管Khoon Goh表示，當局整體聲明略顯鷹派，當然今天國會議員沒有任何迹象顯示他們正考慮放鬆政策，美國聯儲局本周的利率決議及美國非農就業數據，將成為坡元短期內下一個主要推動力。