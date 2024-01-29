恒大恐清盤　華經濟重創

過去7次清盤呈請的押後，恒大都能化險為夷，特別是去年最後一次聆訊。即使法官曾於去年10月發出最後通牒，稱延後多時的清盤呈請聆訊會是「最後一次押後」，但原呈請一方佳盛環球(Top Shine Global)在12月的聆訊當日突然改變立場，表示不反對押後聆訊之下，恒大再獲一線生機。有會計師相信，原呈請一方作為債權人考慮作出讓步，可能是為免兩敗俱傷。

不過，清盤案件一味「拖」字訣，變數只會更大。上周傳出一組包括對沖基金、持有恒大逾20億美元（約逾156億港元）離岸債、在去年12月聆訊時仍站在恒大一方的投資者，擬通知高院計劃加入讓恒大清盤，可見易主後的佳盛環球或有意給予恒大更多時間修訂重組方案之際，其他債權人卻似乎忍無可忍。值得留意是，截至去年12月15日為止，於同年4月3日簽訂所有重組支持協議已到期，且並未延期，因此債權人改變初衷加快追債，屬非意料之外。

事實上，恒大去年3月拋出的境外債務重組協議，關鍵細節在於A及C類兩組債權人曝光，分別手持本金金額約170.66億美元及146.65億美元巨額債權，還有一類是由恒大全資附屬子公司景程發行的美元票據持有人。一旦恒大被法庭頒清盤令，除了佳盛環球所涉及的財務義務金額8.625億港元之外，更為龐大的數百億美元債權人可能洶湧而至，屆時由法院任命正式清盤人來接管和準備出售恒大資產，以還債務。

據報，相關持份者已委託一間企業諮詢公司作為清盤人，只要獲准頒令，可立即接手處理清盤程序，初步可能傾向留任現有管理層以維持恒大運作，更重要是與當局緊密溝通衡量各方債權利益，再考慮各種方案。

網上基金、股票及債券金融科技平台FSMOne(香港)投資組合管理及研究部相信，無法發行新債是去年恒大重組計劃失敗的主因，或反映集團與政府方面的關係未如理想。新重組方案能否「過關」，今日就要拭目以待。

恒大清盤與否，已廣為外媒大肆渲染為內地金融系統風險，骨牌效應恐拖累房地產更難翻身。即使遭接管期間，恒大仍可提出上訴，但清盤過程持續下，清盤人將調查公司事務是否存在任何可疑不當行為，如果恒大沒有相當價值的資產支持其營運，聯交所有機會要求恒大停牌。由於恒大不少資產均在內地，跨境清盤難度大增，有關程序耗時只怕以年計，小股東血本無歸不在話下，預售樓業主的爛尾樓問題或如此前分析所指延續多4至6年，房地產危機惡化再削弱樓市需求，信貸及房地產投資增長放緩，亦會減慢經濟增速，故後續的發展，將備受市場高度注視。