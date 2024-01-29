港股黑期高水150點　金價企2020美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.56；港匯見7.8145；離岸人民幣(CNH)報7.189；美元兌日圓處148.24；歐元報1.0846，英鎊報1.2697。現貨金價處2,020美元。布油報83.63美元，紐油報78.65美元。比特幣企41,936美元。道指期貨跌87點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水約150點。

●道指上周五(26日)收市報38,109點，升60點或0.16%。標指收報4,890點，跌3點或0.06%；納指收報15,455點，跌55點或0.36%。全周計，道指、標指及納指分別累升0.65%、1%及0.94%。

●英國富時100指數收報7,635點，升105點或1.4%。德國DAX指數收報16,961點，升54點或0.32%。法國CAC指數收報7,634點，升169點或2.28%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,132點，升180點。

●1月夜期期指收市報16,084點，升133點，高水132點。

●紐約期油收報每桶78.01美元，升0.84%。倫敦布蘭特期油收報每桶83.55美元，升1.12%。

●紐約期金收報每安士2,017.3美元，跌0.02%。

●內地去年規模以上工企利潤跌2.3%。

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