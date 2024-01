法院頒令恒大清盤　申請押後聆訊被官指要「適可而止」

陳官:「enough is enough」

負責審理這宗案件的法官陳靜芬庭上質疑,自上次押後聆訊至今,恒大一方在債務重組方案方面毫無進展,亦未能按法庭要求,交出一份具體(concrete)的重組方案,對於恒大不斷要求押後聆訊直言「enough is enough」(適可而止)。

陳官表示,上次於12月4日舉行之聆訊,已表明法庭期望恒大交出一份完整的債務重組方案,然後與債權人討論,並取得法律意見證明該方案符合內地相關法規,但「這些都沒有發生」(None of that has happened),質疑恒大再次要求押後聆訊沒有充分依據。

A、C組債權人劃一處理被斥「不公平」

自2021年恒大美元債宣告違約以來,已向債主交出幾分重組方案,但最終都是失敗收場,「死因」在於去年旗下恒大地產被立案調查,導致無法滿足建議重組下各項擬發行的新票據之發行資格,而且主席許家印被依法採取強制措施,以及未能取得足夠C組債權人的同意。

恒大一方周一庭上再提及新修訂的方案,原本債權人以A、C兩組劃分,但如今卻是以「one-class scheme」(即統一兩個組別)方式解決,法官隨即質疑,就算債權人同意,最終法院可能以對債權劃分不正確、做法不公平為由,未必肯批准該重組方案。

AHG負責人:恒大重組方案「不可接受」

代表恒大持有人特別團體顧問(AHG)凱易律師事務所(Kirkland & Ellis LLP)負責人在庭外表示,對恒大被清盤的結果不意外,亦形容這是「公司(恒大)未能與AHG合作的結果」,債權人一直準備好、且願意跟恒大達成協議,只是恒大過去在最後一分鐘才聯絡,導致雙方協議無疾而終。該負責人又指,對於恒大提呈的初步重組方案「是不可接受」,因為債權人得到的遠少過比他們應得的。

回收本金之路崎嶇

早在上次清盤聆訊前夕,離岸債券持有人的財務顧問已經警告,這份清盤令勢將引發恒大「失控坍塌」,並對其他內地發展商構成災難,尤其窒礙他們在海外融資。至於這批恒大債主,回收本金之路也會變得崎嶇,因為分析指出,清盤人控制了香港上市的恒大(於開曼群島註冊),進而其上千子公司。

不過,亦有法律界人士指,控制恒大未必順利,不知內地的法院會否接受香港法庭將一家只是在開曼群島注冊的公司清盪,而且內地實體也應該優先給境內的債主還債,「即使你夠好彩有個深圳的法官承認你控制(恒大)一些在廣東的資產,實際執行起來,卻未必是這回事⋯⋯我覺得清盤人不應太過寄望在內地(以恒大在內地資產)回本⋯⋯不僅是你能拿回多少,過程也可能需時10年甚至更久。」

大概是為免內房債務危機進一步打沉本已疲弱不堪的房地產市場,住建部及金融監管總局月中下發通知,要求市政府帶頭建立城市房地產融資協調機制,提出可給予融資支持的房地產項目名單,呈交金融機構,而金融機構則要做好評估,對正常開工、抵押品夠、資產負債合理、還款來源有保障的項目,建立授信綠色通道,縮短審批期限,不要對暫時陷困但資金基本能夠平衡的項目「落雨收遮」,透過展期、調整還款安排、新增貸款等方式予以支持。其後據報第一批項目「白名單」預計將於1月底前落地,並爭取貸款。

(案件編號:HCCW 220/2022)