差估署：去年12月私宅售價指數挫1.3%　全年跌6.7%

本港住宅樓價繼續向下，差餉物業估價署周一(29日)公布的臨時數據顯示，2023年12月私人住宅售價指數報312.1點，按月再挫約1.39%，已連挫8個月，累跌約11.89%，為逾20年最長跌浪，指數並為2017年1月後最低，而去年全年則累跌約6.75%，即樓價已連跌兩年，累挫約20.77%。

而上月私宅售價指數較2021年9月的歷史高位398.1點，低出約21.6%。

此外，去年12月私宅租金指數報187.1點，按月上升約0.86%，去年全年累漲約6.61%，走勢明顯大幅跑贏樓價。

12月兩類面積單位售價指數，以實用面積約1,075方呎及以下中小型單位指數跌幅較大，最新報313.4點，按月挫約1.38%，亦連挫8個月，累跌約11.89%，該指數為2017年1月後的近7年最低。去年全年累挫約6.7%。

至於實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位指數最新報280.7點，按月下調約0.5%，已連跌8個月，累挫約10.69%，為2016年12月後的約7年最低，今年全年累挫約6.87%。

此外，據該署臨時數據，去年12月各區實用面積431方呎以下細單位平均呎價走勢各異，其中以九龍區跌幅較明顯。

該區平均呎價最新報約11,136港元，按月顯著下跌約4.31%，為2016年12月後的約7年最低，去年全年累挫約11.65%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約478萬元。

至於新界區細戶平均每方呎售價最新報約10,656元，按月挫約3.62%，累挫4個月，為2017年1月後的近7年最低。而今年全年已累跌約10.59%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約458萬元。

不過，上月新界細單位平均每方呎售價最新報約13,549元，按月回升約2.47%，終止兩個月跌勢，今年全年僅累挫約1.54%，以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約582萬元。