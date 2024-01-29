恒大清盤案來龍去脈係點？一切源於2021年為旗下引入股東...

2021年3月28日，尚未出事的恒大為旗下持有房車寶的實體New Gains Group Limited引入17名實體股東，集資81.75億元，其中佳盛出7.5億元。那份公告對房車寶誇誇其談，曰：「以『數字科技、房車合一』為願景，創新應用大數據、人工智能（AI）、雲計算、虛擬現實（VR）等數字（碼）科技⋯⋯構建房產、汽車綫上綫下全渠道綜合交易服務平台，致力於打造成為全球規模最大、實力最強的互聯網科技服務集團，助力億萬家庭實現品質住行夢想。」

跟佳盛一起投資房車寶的還有新世界發展( 00017 )主席鄭家純之家族所控制的投資控股公司Top Assemble Holdings Limited（5.1億元），以及月初已經破產清算的中融國際信託（3.5億元）。另外亦有恒大前總裁夏海鈞為最終實益擁有人的Advance Power International Limited（5億元），以及中信資本控股（10億元）。

不過，這份投資協議有一項「對賭條款」，若在「交割日」後12個月（或各方同意之較後期限）內，New Gains（即房車寶）未能完成合資格上市，則每一投資方有權要求恒大等相關義務方共同及個別以原始代價15%的溢價，回購其所持有的New Gains股份。

鄭家純家族、夏海鈞和中信等10個實體於2021年6月底與恒大方面修訂條款，涉及回購由誰來做，突出之處在於不一定由香港上市的恒大出資回購New Gains的股份，其餘7個沒修改協議的股東包括佳盛和中融。

因此，就佳盛而言，其New Gains股份應該在2021年4月初便收到，一年後即2022年4月New Gains很明顯未能上市，而恒大已經開始長期停牌，也很明顯沒有如約交付本金和「15厘息」，所以佳盛便於2022年6月底要求恒大交出8.625億元，即本金7.5億元加15%。

回望當時，恒大還預期連氏的清盤呈請不會影響其重組計劃或時間表，可惜公司如今已經面目全非。要留意的是，今年初，有內媒報道，連浩民已把恒大的債權、亦即佳盛出售，但該報道現已「下架」。