恒大負債逾2萬億人民幣　牽連業主及供應商等

對業主：6039億元

要搞清楚的是，這2.38萬億元是一個會計概念，不是說統統都是欠銀行和債券持有人等財務出資者。首先，這裏有6,039.79億元是「合約負債」，簡單來說就是以前樓市尚算時，賣樓花從業主預收的款項。過去恒大的發展模式正是屋苑尚未蓋完就賣，捧着賣樓花所回籠的資金四出買地，「挖呀挖呀挖」蓋更多的屋苑，周而復始，直到現在資金鏈斷裂。

由於未履行交樓義務，按照會計學原則，預售樓花的所謂收入實際上要列為負債。「合約負債」背後是一大群未入伙卻已在節衣縮食還樓按、每日憂心忡忡樓盤會否不幸爛尾、成為下個「亮亮和麗君」的升斗市民。日資券商野村曾警告，爛尾樓處理不好會危及社會穩定。

對債主：6247億元，近6000億元逾期

撇除合約負債後，去年6月底恒大的負債為1.78萬億元，按半年增加678.3億元，其中一般意義上「借錢」的部分，即「借款」為6,247.7億元，平均年利率為7.97厘。

或許你會說：「欠銀行和債主的錢實際上沒那麼多」，問題是其中5,818.11億元是要在今年6月底前還清的「流動借款」，而上半年的經營活動所得現金流，扣除稅項和利息之前僅416.05億元，而且現金及現金等價物僅43.34億元，壓力可想而知。

事實上，一些債主早就「不幹」，去年9月下旬一筆本金40億元、已有未能如期付息紀錄的境內債券慘遭全部持有人要求提早清還，又拿不出錢及時找數，過幾日更說「無法滿足監管機構發行新票據的資格」。旗下內地經營主體恒大地產去年10月底的財務狀境可謂怵目驚心，「涉及未能清償的到期債務累計約3,013.63億元⋯⋯逾期商票累計約2,059.33億元」，難怪直至去年10月底已經轉手75個房地產項目。

對供應商：1.05萬億元

不僅如此，恒大另有1.05萬億元的「應付貿易帳款及其他應付款項」，主要欠工程和材料商，通通要在12個月內找數，牽連很多人的生計。

當然，恒大除了「負債兩萬幾億」、「兩年蝕六千億破盡上市公司紀錄」聞名天下，還有「負資產六千億」，去年6月底資產總值比負債金額少6,442.03億元，即怎樣避免蝕賣都難以履行種種財務義務。