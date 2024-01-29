史上首次！內地公募基金連蝕兩年 去年再輸超過4300億人幣

內媒引述天相投顧數據顯示，公募基金去年第四季共虧損2,287.6億元人民幣(下同)，相較於第三季虧損3,467.8億元，虧損敞口縮小34.03%。以此計算，公募基金2023年全年共虧損4,346.78億元。如果算上2022年整體虧損1.45萬億元，意味公募基金史上首次出現連續兩年虧損。

報道引述龍頭財經公關公司工作人員表示，基金公司去年第四季盈利情況超出預期的差，他們外部合作商的許多福利都砍了。據悉，不少基金公司為節省開支，內部已開源節流，例如砍掉一部分員工福利。

以基金分類看，權益類基金依然是去年第四季虧損「大頭」。天相投顧數據顯示，股票型基金和混合型基金合計虧損超過3,300億元，其中混合型基金虧損1,872.81億元，股票型基金虧損1,452.28億元。除了權益類基金，合格境內機構投資者(QDII)和專門投資於其他基金的基金(Fund of Funds，簡稱FOF)產品也告虧損，分別虧損48.39億元和36.5億元，商品型基金錄小幅盈利32.84億元。

不過，固收類基金去年第四季則繼續實現盈利。其中，貨幣型基金錄盈利579.68億元，跟去年第三季盈利570.49億元基本持平；債券型基金盈利508.64億元，較去年第三季的356.94億元大幅增長。回看去年基金發行數據，債券型基金發行份額佔新發基金的比例高達71.26%，創10年以來新高。數量和規模的增加令利潤提升，使得債券型基金坐穩2023年基金「王者」寶座。