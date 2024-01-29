李偉傑：港股料橫行整固 博藥明生物要嚴守止蝕
2024年01月29日 11:40
東網電視更多新聞短片
華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，港股上周由低位上衝至16,200點水平後，處於橫行整固格局，向上動力減弱，但預料在10天線位置，即約15,600點水平有支持，寄望後市再有好消息，恒指若能突破20天線約16,500點水平，才可望真正扭轉過去一輪跌勢。
另外，中國恒大(03333)被香港高等法院頒令清盤，恒大系股份停牌，李預料對市場影響短暫，因內房問題已浮現多時，加上內地過去周末續推出扶持政策，包括廣州放寬120平方米住房限購，恒大清盤消息對大市衝擊未必太大。
個股方面，藥明系陷入恐被美國制裁風波，美國眾議院有議員日前提出《生物安全法案》草案。藥明生物(02269)發公告，澄清首席執行官及執行董事陳智勝未曾為軍事背景機構工作。李指出，市場暫時認為相關法案通過機會不大或需時，相信有投資者會博技術性反彈，但要留意情況仍未明朗，始終今年是美國大選年，料中美角力持續，反彈力度未必太大，入場必須嚴守止蝕部署。
此外，中資航空股中國國航(00753)及南方航空(01055)預期去年虧損大幅收窄，李認為屬意料中事，展望春節假期間，對外旅遊相關業務向好，投資者可揀以國際航班為主的中國國航(00753)，以上周低位4.31元作止蝕。