李偉傑：港股料橫行整固　博藥明生物要嚴守止蝕

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，港股上周由低位上衝至16,200點水平後，處於橫行整固格局，向上動力減弱，但預料在10天線位置，即約15,600點水平有支持，寄望後市再有好消息，恒指若能突破20天線約16,500點水平，才可望真正扭轉過去一輪跌勢。