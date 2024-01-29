高力：今年樓價續跌10%　新盤價格或下調令二手受壓

去年全年私人住宅樓價續向下，高力香港研究部主管李婉茵表示，回顧2023年，香港整體私人住宅樓價，仍然受高息環境影響而受壓，即使政府陸續推出包括「搶人才」及「減辣」措施，惟成效需時驗證。該行預期今年樓價將持續下跌約5至10%。

期間一手私人住宅成交量約10,750宗，雖然比2022年上升約4%，仍屬10年來次低水平。而二手成交量則錄約32,300宗，更創下33年有紀錄新低。值得留意的是，去年租金表現和樓價呈背馳現象。

李續指，展望2024年，樓價走勢將繼續受息口、一手貨尾銷情、政策成效及土地銷情所影響。市場預測，隨着美國經濟降溫，今年第三季起將開始減息，全年美國基準利率或累減0.75厘，雖仍屬較高水平，惟仍可為市場帶來一定憧憬。

至於供應方面，據統計，目前一手已批未售、待批樓花申請和新盤貨尾單位，合共超過5萬伙，而觀乎過往10年的一手平均消耗量，每年約16,000伙計算，即約需3年多時間方能消化目前市場總供應量。而政府推出的「專才入境」及「先免後徵」的稅務安排，為市場帶來新購買力，惟始終專才入境仍需待收入穩定，才會作置業安排，故短期內或刺激租賃大於買賣。

同時，由於貨尾量多，相信今年發展商會積極推盤，以紓緩資金及利息壓力，競爭激烈下，可預示在價錢方面，未具太多上揚空間，甚至更可能向下調整，以求貨如輪轉，該情況亦會因而使二手市場受壓。綜合各種原因，該行預測今年樓價將持續向下。