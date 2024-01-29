萊坊：上半年樓價或再跌3至5% 住宅租金料平穩

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，差估署樓價指數反映二手樓價走勢，指數於12月按月再下跌約1.4%，去年5至12月已合共下跌約11.9%，樓價全年下跌約6.8%。

高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價繼續向下。雖然施政報告對印花稅減辣，但由於購買力需要更長時間釋放，市場短期欠缺信心。今年樓價走勢料呈「L形」，上半年仍有機會再下跌到3至5%，下半年略為回穩，全年料持平或跌最多約5%。

他指出，市場預期美國加息周期已經完結，但預計高息因素到下半年加息才會淡化，繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭。

估計市場住宅按月成交量略為回升至3,000多宗，但仍然維持甚低水平，整體購買力嚴重不足，預計今年一、二手成交量約48,000至53,000宗水平。

發展商最近開始大幅減價去貨，受貨尾囤積影響，相信發展商推盤時會針對買家在現金流及回贈方面的考慮，提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

而政府高才通計劃令勞動人口及高收入人士規模回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，預計今年租金再升約5至8%左右，整體租金回報率提升至近3厘。中小型住宅租金升幅將跑贏豪宅，未來數月住宅租金走勢保持平穩。