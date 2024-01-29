點解汽車保費愈來愈貴？用一條泵把解釋你知...

汽車市場近年迎來重大革新，除了由燃油車逐步轉型至電動車外，加入大量科技設備去提升駕駛者的體驗，亦成為業界的「不歸路」。然而，由傳統機械產品演變為科技與工藝的結晶，汽車的維修費亦明顯增加，背後支持的保險費升幅亦十分驚人！

外媒引用汽車保險處理公司的數據，目前傳統車輛的平均維修費用為4,437美元(約3.46萬港元)，電動車因內置了不少科技設備，以及與電動動力系統配合使用所需的特殊處理，平均維修費用達到6,618美元，較傳統車高出近5成。此外，愈來愈多的新款燃油車亦配備高科技及感測器，維修愈來愈複雜，費用也隨之飆升。以美國為例，新款燃油車的平均維修費較之前大漲37%。

維修費上漲，保險費亦跟升。根據美國勞工統計局數據顯示，2023年美國汽車保險費用上漲超過20%，這是1976年以來最大的年度漲幅。英國去年汽車保險保費平均上漲58%，其中18歲駕駛者的保費更飆升84%。根據保險資訊研究所的數據，保險公司的平均碰撞理賠，由2018年至2022年飆升了64%，達到5,992美元。因此，保險公司大幅提高司機的承保費用，藉以抵消較高的維修成本。

目前汽車上常見的安全設備，包括自動緊急煞車、倒車攝影機、盲點偵測和車道偏離警告等。而汽車工程師在後保險桿(俗稱泵把Bumper)上也嵌入了雷達、聲納和攝影機，讓駕駛人倒車時可更加清楚確認路況，同時亦衍生昂貴的維修成本。以美國近十幾年最暢銷的車款豐田CAMRY為例，在2018年進行重新設計及升級時，其前保險桿的零件數量，由18個增加到43個，其中包括用於先進駕駛輔助系統的傳感器。根據向保險公司和汽車維修廠提供數據和軟件的公司表示，在2018年推出的CAMRY的前、後保險桿的碰撞維修成本，較之前高出43%。