利嘉閣：首季樓價跌幅或達3%　全年仍有力拗腰彈

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署最新樓價指數連跌兩年，累積跌約20.77%，高位回落約21.6%，並創20年來最長的8個月跌浪。不過，今年樓市不乏利好因素，全年樓價仍有力拗腰反彈。

他指，去年12月份樓價跌幅略見收窄，主要持續受惠減辣效應及預期息口趨向見頂抵銷了部分新盤低價開售的影響。展望今年1月份市況，市場因素仍然好淡角力，雖有新投資者入境計劃細節出台，惟觀望預算案及越來越接近農曆新年的傳統淡市，買賣雙方多審慎觀望，加上期間股市持續下試低位，故料1月份樓價仍受壓，料按月續跌約1%。

陳海潮估計，今年首季，樓價在高息環境及新盤低價應市下，季內有機會再跌2%至3%。不過對於全年樓價並不太悲觀，因市場陸續有相對利好消息及憧憬出現，包括2月底財政預算案有機會加大減辣力度、中央降準釋放資金救市、股市及經濟轉穩帶動樓市亦回暖、專才到港持續帶來住屋需求、年中新投資者入境計劃也可令樓市間接受惠。綜合上述各頂因素，預料全年樓價仍有力拗腰回升，初步維持全年樓價升約5至8%的預測。租金走勢方面，2024年租金可望維持升勢，升幅料與去年逾6%相若。