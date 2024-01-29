周樂樂：周末開啟反彈　比特幣能否止住跌勢？

過去一周，虛擬資產市場振幅擴大，走出先跌後漲走勢。當周，比特幣(BTC)由41658美元跌至最低38554美元，最大跌幅一度超過7%，但在周末兩天，市場整體開始反彈，最終BTC周內上漲1.44%，但距離49000美元的近期高點，仍有13.75%跌幅。 ETH上周主跌，由2,468美元跌至2,270美元，跌幅達8%。

表面上看，BTC下跌主要受灰階ETF產品GBTC持續資金流出影響。自上市以來，GBTC在10個交易日流出47.86億美元資金，引發市場恐慌。不過盤點所有ETF產品資金流動情況，BTC現貨ETF仍帶來了超過7.4億美元的淨流入。

事實表明，華爾街的投資者整體在買入BTC，而原有的部分場內資金正在執行賣出操作。 綜合分析有兩方面原因，一是BTC現貨ETF上市利好早已進入市場預期，利好兌現後部分投資者選擇賣出變現；二是48000美元的位置是BTC大周期級別的重要壓力位，一度積累高達61萬枚BTC籌碼，很難一鼓作氣突破。 而經過數周回調，市場籌碼分布重新洗牌，有利於回歸健康走勢。

着眼鏈上數據，最好的消息是，48,000美元附近積累的龐大籌碼拋壓已經有效緩解。根據EMC Labs的數據，該位置籌碼堆積量大幅降低至不到20萬枚，為後市的上漲減輕了壓力。 此外，GBTC資金流出也呈現減緩趨勢，流出金額逐日降低，且在上周三後，BTC基本上止住下跌勢頭，該信號或表明GBTC的拋售潮趨近結束，BTC進一步下行空間有限。

在監管動向方面，美國SEC再次延遲對灰階、貝萊德、富達等機構的ETH現貨ETF申請做出決議，在先前的聲明中，SEC特別提及ETH的權益證明機制可能將導致少數個人或 實體控制多數籌碼，使基金容易受到操縱。預計，最快可能在5月份，SEC將針對ETH現貨ETF做出批准。

機構動向方面，貝萊德舉辦了網絡研討會，主旨是向客戶介紹比特幣。加密貨幣交易服務公Elwood Technologies獲得英國金融市場監管機構批准，可提供證券代幣和衍生性商品交易。 總體來看，更多的機構推動虛擬資產走向公眾視野。

展望後市，經歷連續三周的下跌後，市場恐慌情緒需要時間修復，BTC短期回到前期高點的可能性不大。隨着GBTC資金流出減緩，本周虛擬資產市場可能會縮窄跌幅或啟動反彈，而由於貝萊德及富達等旗下ETF持續擴大BTC資管規模，此消彼長之下，BTC的長期表現 仍值得期待。

勝利證券副首席運營官 周樂樂