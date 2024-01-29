廣汽埃安進軍香港　首款車5月開售

廣汽的日系車近期銷情不暢，增長強勁的埃安成為緩衝。香港埃安總經理張振國在開幕禮上公布了首款在香港上市的產品——AION Y Plus，以遠超同級的最長550公里純電續航性能、智能座艙、百變空間等。

AION Y Plus今年5月將正式進入香港市場，NEDC標準續航里程為490公里，可容納3個大行李箱，據報一輛車就可以搬走一個營地。

埃安擬於今年稍後在香港不同地區開設更多陳列室及維修中心，預計今年內建設6家銷售服務中心。另外，針對香港市場目前充電樁不足，慢充佔比高的現狀，未來將會在香港持續布局1000V超充站，計劃到2028年完成300個公共充電樁的建設。

除了新發布的AION Y Plus，廣汽埃安的Hyper SSR、Hyper HT、AION ES均在陳列室亮相。Hyper SSR是埃安旗下高端豪華車系Hyper昊鉑的首款車型，擁有前1後2三電機，電驅峰值總功率達900kW，採用前後雙叉臂懸架。Hyper HT是5座高端純電多用途運動車(SUV)，車長達4.935米，後備箱儲物容積最大達到1802L。AION ES是廣汽埃安針對出行市場的特供車，使用136馬力電動機，電池容量為50.6kWh，一次充電續航里程可達442公里(NEDC)。

埃安對香港市場充滿信心，更好地為香港消費者提供競爭力更強的產品和便捷的服務，滿足日益增長的新能源汽車需求。