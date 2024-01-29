道期變化不大　比特幣企42000美元　油價微升

美匯指數報103.51；港匯見7.8138；離岸人民幣(CNH)報7.1901；美元兌日圓報147.78；歐元處1.0837；英鎊報1.2710。金價報2,032.56美元。油價升0.5%，布油報83.42美元，紐油處78.46美元。比特幣微升，見42,023美元。道指期貨跌16點。

-港交所：香港2023年ETF成交續創新高。

-廣汽埃安進軍香港，首款車5月開售。

-內地醫療AI龍頭訊飛醫療申港上市。

恒大清盤：

●恒大清盤案來龍去脈係點？一切源於2021年為旗下引入股東...

●恒大負債逾2萬億人民幣，牽連業主及供應商等。

●總裁肖恩對清盤感遺憾，恒大會繼續努力交樓。

●恒大清盤財金界點睇？許家印遭扣留集團隨時「衰收尾」？

●律師事務所Ashurst：恒大清盤官倘無法獲內地認可 執行境內資產能力有限。

●內地A股三大指數全線下滑，滬綜指跌穿2,900點關，收報2,883點，跌26點或0.9%，成交3,970.15億元人民幣(下同)；深成指收報8,581點，跌180點或2.06%，成交4,082.08億元；創業板數指收報1,623點，跌58點或3.49%，刷新2019年10月以來新低，成交1,627.27億元。

內地經濟：

●官媒刪除三大資產管理公司併入中投公司文章。

●Trip.com：訪韓內地遊客人均消費不高。

●走私144次！呢個國家成中國突破晶片禁令最大缺口？

●財政部：去年國企利潤總額按年增7.4%，資產負債率升至64.6%。

●中汽協：內地去年汽車製造業利潤升5.9%，收入增11.9%。

●史上首次！內地公募基金連蝕兩年，去年再輸超過4300億人幣。

香港經濟：

●港富豪何崇本家族向財仔借8500萬，據報由擔保變上身。

●差估署：去年12月私宅售價指數挫1.3%，全年跌6.7%。

●長實郭子威：樓價走勢漸趨平穩 料全年波幅5%。

●萊坊：上半年樓價或再跌3至5%，住宅租金料平穩。

●高力：今年樓價續跌10%，新盤價格或下調令二手受壓。

●中原陳永傑：倘無進一步減辣或刺激措施，樓價跌勢恐持續。

●港將推穩定幣監管制，傳中國頂級基金商「沙盒」安排

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●利嘉閣：首季樓價跌幅或達3%，全年仍有力拗腰彈。

點解汽車保費愈來愈貴？用一條泵把解釋你知...

外地經濟：

●英國去年發盈警上市公司比例，超2008年金融危機最差時期。

●大行押注歐元下跌，挑戰日圓套利貨幣地位。

●對沖基金及資管公司對日圓押注相反，植田講話引不同解讀。

●傳美國向晶片巨企提供數十億美元補助，英特爾及台積電有份。