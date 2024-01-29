恒大清盤人：考慮任何可行重組　冀與恒大管理層達解決方案

黃詠詩表示，她與杜艾迪及其團隊會全力指導恒大業務能夠持續運作，首要任務是盡可能保留重組或者繼續營運恒大業務，並有系統地保留恒大的價值，從而增加債權人及其他權益人可以還款的機會，當中關鍵在於這清盤程序框架內，會考慮任何可行的重組方案。

她說，他們首先會跟公司管理層會面，了解公司狀況，及商討下一步的工作。她又強調，高等法院頒布之清盤令僅針對母公司中國恒大集團，而不會對集團旗下附屬公司運作造成直接影響，特別是中國內地營運的附屬公司不會受這清盤令的影響。

她又說，希望跟恒大現有管理層合作，達成解決方案，盡可能減少對所有利益持份者的進一步影響。

分析：重組機會微

雖然清盤人已明言在清盤程序內會考慮可行的重組方案，甚至陳官在判案書指公司在被法院清盤後提出並實施債務重整計畫的情況並不少見，但有中資投行分析員表示依然對重組不感樂觀，畢竟恒大的槓桿太高，涉及的債務規模太大，以至於恒大可以「讓步嘅空間好細」，最後或需大額撇債(haircut)，幅度或至少9成才有機會成事，「可能搞完(重組)境外債權人都係得個桔」。恒大固然還可以上訴，但他認為推翻清盤令機會不大。

提出呈請的債權人為Top Shine Global Limited of Intershore Consult(Samoa) Limited，其登記地址在太平洋島國薩摩亞，答辯公司則是中國恒大集團。呈請方恒大旗下房車寶的投資者，並指因恒大無履行回購房車寶股份的協議而呈請對方清盤。

案件編號：HCCW 220/2022